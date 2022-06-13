"Ferrari'nin dayanıklılık problemini çözme isteği başarılı olmadı"

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Ferrari, Azerbaycan Grand Prix'sinde iki aracıyla birden yarış dışı kaldı. Carlos Sainz, hidrolik problemleriyle kenara çekerken, Charles Leclerc de motor problemi yaşadığı için yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Bu Leclerc'in son üç yarıştır yaşadığı ikinci motor problemi oldu ve ikisinde de lider konumdaydı.

Monakolu sürücü Avustralya GP'nin ardından sürücüler şampiyonasında 34 puan farkla liderdi ancak Azerbaycan'dan sonra 21 puan farkla geride.

Ferrari'nin yanı sıra Scuderia müşterileri Haas ve Alfa Romeo da motor problemleri yaşıyor.

Haas ve Alfa Romeo'nun her biri yarışta bir araç kaybetti. Kevin Magnussen'in aracındaki problemin turboşarj ve MGU-H ünitesi olduğu belirtiliyor ancak Ferrari, Zhou Guanyu'nun probleminin kendi parçalarından kaynaklanmadığını açıkladı.

Auto Motor und Sport muhabiri Michael Schmidt, tünelin sonunda bir ışık görmediğini açıkladı.

Schmidt, "Motor teknolojisi şubatın sonuna kadar dondurulduğu ve hibrit sistemin eylül ayına kadar homologe edilmesi gerektiği için Ferrari'nin ilk olarak güç ve performans gelişimine bakması gerektiği açıktı."

"Dayanıklılık ile daha sonra gerekli olduğunda ilgilenmek istediler. Kurallar, eğer sorunların tamamen dayanıklılıktan kaynaklandığını FIA'ya kanıtlarsanız düzeltmeler yapmanıza izin veriyor."

"Daha çok endişe veren şey ise artık zayıflıklarına neyin sebep olduğunu ve bunu nasıl çözeceklerini bilmeden yeni bir ünite getirmek zorunda olmaları."

"Ferrari daha önce FIA'dan dayanıklılık tamiri yapmak istedi ancak başarılı olmadı." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, limps back to the pit trailing smoke Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ferrari aynı zamanda zaman problemiyle de karşı karşıya.

Schmidt şöyle devam etti: "Motor modifikasyonları uzun vadeli projeler."

"Bugün bir çözüm bulduğunuzu düşünseniz bile motor yarın üretilmeyecek. İlk olarak modifikasyonları doğrulamak için testler yapmanız gerek. Sonra yeni parçalar üretilecek."

Takım patronu Mattia Binotto ise endişeli olmasına rağmen hedef göstermedi.

Binotto, "Dayanıklılık bir üretim meselesi ve bu olmadan yarış kazanamazsınız."

"Teknisyenlerimizi suçlamak istemiyorum. Nereden geldiğimize bakarsak aktarma organları ile muhteşem bir iş çıkardılar. Geçtiğimiz yıl hibrit sistemle ve kışın motor performansıyla büyük adımlar attılar ve şimdi bunun bedelini ödüyor gibiyiz."

"Bizim önceliğimiz yeni bir ünite getirmek değil. Ayrıca bu sorunu kısa vadede nasıl çözeceğimiz konusunda açık olmamız lazım. Parçaların ömrünü kısaltmalı mıyız yoksa parametrelerini mi değiştirmeliyiz?" dedi.

Ferrari için olumlu olan tek şey motorlarının gridin en güçlüsü olması.

Schmidt şunları ekledi: "Herkes Ferrari motorunun griddeki en güçlü motor olduğuna hemfikir. Honda'dan 4 kW, Mercedes'ten 8 kW ve Renault'dan 12 kW daha güçlü."

"Bundan daha önemlisi sürülebilirlik. Mercedes takım patronu Toto Wolff, motorların hızlanma aşamasında dinlenilmesini öneriyor. Hiçbiri Ferrari kadar yumuşak hızlanmıyor. Bu, çok daha avantajlı bir dişli oranı olduğu anlamına geliyor."

Fakat Schmidt, büyük bir dezavantajları olduğunu da belirtti: "Sağlam değiller. Kilometre arttıkça endişe de artıyor."