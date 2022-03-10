Ferrari'nin dalgalanma sorununu çözmek için getirdiği yeni taban parçası

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Mercedes, yenilenmiş W13'le birlikte herkesi şaşırtsa da Ferrari, Bahreyn'de yaşananlardan etkilenmedi.

Kırmızılar, F1-75'i keşfetme sürecine devam ediyor. Maranello'daki mühendisler, dalgalanma sorununu çözmek adına tabanda birkaç değişiklik yaptı.

Barselona testlerinde F1'in gündemine oturan olaylardan biri de taban etkili yeni araçların düzlüklerde yaşadığı dalgalanma sorunuydu.

Dalgalanma sorunu, Bahreyn'deki ikinci sezon öncesi testlerinde de takımların çözmesi gereken ana sorunlardan biri olduğunu gösteriyor.

Bugünkü sabah seansında, birçok aracın düzlüklerde zıpladığını görebildik ki bu, pist üstü çalışmalarını pilotlar için zor bir hâle getiriyor.

Ferrari F1-75: c'è una nuova paratia verticale sul fondo Photo by: Giorgio Piola Ferrari F1-75, dettaglio del fondo di Barcellona Photo by: Giorgio Piola

Ferrari, dalgalanmayı azaltmak için F1-75'in taban kısmında birkaç değişikliğe gitti. Giorgio Piola'nın çektiği fotoğraflarda yapılan ufak eklemeyi görebiliriz.

Sağ üstteki fotoğrafta, mavi okla gösterilen ufak parça, tabana dikey bir şekilde eklenmiş ve bu parçanın amacı hava akşını bölmek. Bu parçanın hava akışını bölerek, düzlüklerdeki dalgalanma sorununu azaltması bekleniyor.

Bu sabah araçta olan Charles Leclerc, geçtiğimiz günlerde dalgalanma sorunu hakkında konuşmuş ve bunu bir uçakta türbülansta kalmaya benzetmişti.

Bu ufak parça işe yarıyor gibi duruyor. Ferrari, en azından testin ilk bölümüne baktığımızda dalgalanma sorununu daha az yaşıyor gibi gözükmekte ve Monakolu pilot, sabahın ilk saatlerinde 1. sırada yer alıyor.

Devrim yaşamış Mercedes'in W13'ün ilk kez piste çıkması, padokta büyük ses getirdi ancak Maranello'daki mühendisler paniklemediler. Scuderia, bugün daha çok araç ayarları üzerine çalışıyor.

F1-75'in rakipleri W13 ve RB18'in gövdeleri, daha darlar ve bu araçların gövdesinde, alt tarafta derin bir yarık bulunuyor.

Bu 3 büyük takım ve gelişmiş makine, farklı felsefelere sahipler. Bahreyn GP öncesinde gerçekleştirilen bu testler, hangi konseptin daha verimli olacağı konusunda bize ufak bir fikir verebilir.