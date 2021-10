Ferrari'nin "cesur" 2022 projesi nasıl gidiyor?

2020'nin Ocak ayına geri dönelim: KOVID-19 henüz F1 dünyasını etkisi altına almamıştı ve takımlar, o dönem 2021 sezonu için planlanmış olan büyük kural değişikliklerine hazırlanmaya başlamışlardı.

2021 için planlanan kural değişiklikleri oldukça büyüktü. F1 araçlarının gitgide daha da karmaşık bir hâl alan aerodinamik yapıları, araçların fazlasıyla kirli hava üretmesine neden oluyordu ve bundan dolayı da araçlar birbirlerini yakın bir şekilde takip edemiyorlardı.

F1'in yeni kurallarla birlikte hedeflediği şey de kirli hava üretimini azaltmaktı. Mevcut araçların en büyük yere basma gücü üretim kaynaklarından olan ön, arka kanatlar ve bir dizi kanatçıklardan oluşan sidepod, bargeboard kısımları; kirli hava üretiminin artmasındaki suçlular olarak görüldüler.

F1 de bu yüzden kanatlardan çok, araçların tabanlarını kullanarak yere basma gücü üretmeyi planladı. Yeni araçlarda kanatlar sadeleştirildi ve bargeboardlar kaldırıldı. Böylelikle yere basma gücü için kirli hava üretimini arttıran, kompleks kanat tasarımlarına eskisi kadar güvenilmeyecekti.

Yeni kural değişiklikleriyle birlikte şampiyonluk hedefleyen ve üzerindeki şampiyonluk baskısı gitgide büyüyen Ferrari de hazırlıklarına başladı ve 2020'nin Ocak ayında, Maranello'da, 672 numaralı dosya açıldı. Bu dosya, İtalyan ekibin 2021 aracı içindi.

Ancak sonrasında hepimizin bildiği gibi pandemi tüm dünyayı etkisi altına aldı ve F1 de birçok uluslararası organizasyon gibi durmak zorunda kaldı.

Takımlar, aylarca fabrikalarına gidemediler ve pandeminin etkilerinden dolayı 2021 için planlanan kural değişikliklerinin 2022'ye ertelenmesi kararlaştırıldı.

Pandemiden dolayı boş kalan fabrikalara geri dönüldüğünde ise yeni kurallar için tasarlanması planlanan araç adına oluşturulan 672 numaralı dosya rafa kaldırıldı ve 2022 aracının projesi için yeni bir isim belirlendi: 674.

Şu an ise 2022 sezonunun başlamasına sadece birkaç ay var ve İtalyan ekip, proje 674'te yol kat etmiş gibi duruyor.

Ferrari, 2022 aracının aerodinamik konseptine karar verdi

Araçların ürettiği kirli havayı azaltmaya ek olarak, 2022 kurallarının bir diğer amacı da takımlar arasındaki farkları azaltarak birbirine daha yakın bir grid oluşturmak. Bu yüzden kurallar, FIA tarafından oldukça kısıtlanmış durumda. Bunun bir sonucu olarak da mühendislerin hayal güçlerini, yaratıcılıklarını kullanıp fark yaratabileceği alanlar azalmış olacak. Geçtiğimiz aylarda konu hakkında konuşan Toto Wolff, araçlar arasındaki en büyük farkın renk düzenleri olacağını düşünüyordu.

Araçlar birbirine yakın olacak olsa da mühendislerin fark yaratabilecekleri "mikro alanlar" olacak ve İtalyan basınına göre, 2022 araçlarında en büyük farkın yaratılabileceği alan, araçların ön tarafı olacak.

İtalyan Formu1a.Uno'ya konuşan bir kaynak ise 2022 Ferrari aracının ön tarafı hakkında şu ifadeleri kullanmış: "Aracın ön tarafı artık oluştu ve [aracın ön tarafı] Silverstone'da gördüğümüzden [hafta sonu öncesinde Liberty Media tarafından sergilenen araçtan] çok farklı olacak."

"Tasarımlar içinse şunları söyleyebilirim: Şasi ve süspansiyon tasarımları tamamlandı. Bunlar her zaman göreceli şeyler ama simülatörden gelen veriler bizi tatmin ediyor. Yavaş hızlarda, kerblerde yaşanan ilginç bir sorun ise kerblere olan yaklaşımı değerlendirmek oldu."

Teknik regülasyonlardaki son değişikliğe göre, 2022 araçlarının minimum ağırlığı 792 kilo olacak. Yani araçlar 40 kg daha ağır olacaklar.

Araçlar, yere olabildiğince yakın olacaklar. Arka kanatta yer alan kiriş kanatlar döndüğünden, araçların eğimlerinin eskisi kadar yüksek olmayacağı düşünülüyor.

Araçlar ayrıca daha da ağır olacaklar. Dolayısıyla mevcut araçlara kıyasla biraz daha hantal olacaklarını söylemek mümkün. Hızlı virajlarda bu olumlu olabilir ancak yukarıdaki demeçte belirtildiği gibi, yavaş virajlarda sorun yaşanmasına ya da farklı yaklaşımlar sergilenmesine neden olabilir.

Gelecek sezon lastikler de büyüyecek ve 18 inçlik lastiklere geçilecek. Ancak takımlar, Pirelli'nin yeni lastikleriyle gerçekleştirdikleri testlerin ardından yeni lastiklerden ne bekleyebilecekleri konusunda daha hazırlıklılar.

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Nicholas Latifi, Williams, George Russell, Williams, Charles Leclerc, Ferrari, Mick Schumacher, Haas F1, Carlos Sainz Jr., Ferrari, Lance Stroll, Aston Martin, Nikita Mazepin, Haas F1 and Pierre Gasly, AlphaTauri

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images