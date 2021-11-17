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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Ferrari’nin Brezilya'daki en son fren sistemi testleri

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Matt Somerfield
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Ferrari, Meksika’da ilk kez test ettiği yeni fren diski materyalini ve tasarımını, geçen hafta sonu Brezilya’da denemeye devam etti.

Ferrari’nin Brezilya'daki en son fren sistemi testleri

Yeni fren materyaline ek olarak takım, Meksika’ya göre farklı gereksinimleri olan Interlagos’ta asimetrik fren tamburu tasarımı da kullandı. 

Aracın sağ tarafında, açık sepet tasarımı kullanılırken Meksika’daki fren diskinin üstündeki açık kısımlar kaldırıldı. 

Aracın sol tarafında ise daha kapalı fren tamburu tasarımı kullanıldı. Bu tasarımda, kenar kısımlarında hava akımını jantın dışına doğru itecek kanallar kullanıldığını görebilirsiniz. 

 

Photo by: Giorgio Piola

Bu iki tasarımda hava akımının jantın dışına aktarılma şeklinin farklı olduğu açık bir şekilde anlaşılıyor. Sağ taraftaki tasarım daha fazla aerodinamik kazanç sağlıyor çünkü hava akımı jantın yüzeyinden dışarı salınıyor. 

Aracın solundaki tasarımda ise daha çok sıcaklık kontrolüne odaklanılıyor çünkü bu tasarımda jantta hava akımının önünde daha fazla engel oluyor ve bunun sonucunda lastiğe daha az sıcaklık transfer ediliyor. 

Red Bull da Meksika’da farklı bir konfigürasyon kullandıktan sonra Brezilya’da daha geleneksel tasarımına dönüş yaptı. 

Red Bull Meksika’da fren diskini açığa çıkaran kısaltılmış bir baypas paneli kullanırken, bunun dışına janttan geçen hava akışının yönünü kontrol etmeye yardımcı olmak için başka bir panel oturtmuştu. 

 

Photo by: Giorgio Piola

Brezilya’da bir kez daha tam boyda baypas paneli kullanıldı çünkü soğutma Meksika'dakinden daha az öncelikliydi. Bu yüzden aerodinamik etkiye dikkat edildi. 

Her iki tasarımda da Red Bull, baypas panelinin yüzeyinde bölümler arasındaki ısı transferini kontrol altında tutabilmek için termal bariyer boyası kullandı. 

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