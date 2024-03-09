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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Ferrari'nin başkanı Elkann: "Bugün sergilediğimiz ruh harika"

Ferrari'nin başkanı John Elkann, takımın sahip olduğu "çalışma ruhunu" övdü.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari, Suudi Arabistan'da Charles Leclerc ile üçüncü olup, en hızlı turu atarken, Oliver Bearman'la da bir yedincilik aldı.

Günün ardından konuşan Ferrari Başkanı John Elkann, şöyle dedi: "Harika bir yarıştı. Podyumda bitirdik, Leclerc en hızlı turu attı ve tarihimizdeki en genç Ferrari pilotu Bearman da doğrudan puan aldı."

"Dün ameliyat olduktan sonra buraya gelen Sainz'a da dikkat çekmem lazım. Bu, büyük bir takım ruhunun göstergesi. Çok gururluyum; bu önemli sonuca ulaşmak için çalışan herkese teşekkür ediyorum."

Bearman'ın başarısı sonrası Ferrari sürücü akademisine dikkat çeken Elkann, "Gösterilen büyük çabalardan biri de gençlere odaklanmaktı. Bugün Akademi'mizde yetişen iki sürücü Leclerc ve Bearman ile pistteydik."

"Bu büyük bir gururdu. Ferrari'de yeteneğin en tepye ulaştığını görmek çok güzel ve hoş bir şey."

John Elkann, Chief Executive, Ferrari, guests on the grid

John Elkann, Chief Executive, Ferrari, guests on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Oliver'ın yarıştığını, babasının onu takip ettiğini görmek güzeldi. Bu kadar kısa sürede piste çıkmak kolay değil ama Ferrari olarak çok iyi bir iş çıkardık."

"Sainz ameliyat olmasına rağmen burada bizimle birlikteydi. Ferrari'deki ruh çok güçlü."

Ferrari'nin performansından memnun olup olmadığı sorusuna Elkann, "Bir yıl önce nerede olduğumuza bakacak olursak, bence daha iyi bir başlangıç yaptık. Önemli olan gelişmek ve ilerlemek."

"Ferrari'de var olan dinamik du. Bence bu övülmeli ve desteklenmeli. Ferrari'yi olabildiğince iyi hale getirme arzusu var ve bugün de bu hissediliyordu."

"Önemli olan her zaman rekabetçi olmak ve bu ruhu beslemeye devam etmek." cevabını verdi.

Son olarak Hamilton'ın Ferrari'ye gelişi hakkında ilk kez konuşan Elkann, "Yıllardır Lewis'in ne kadar büyük bir pilot olduğunu ve F1 için ne kadar çok şey yaptığını söylüyorum."

"Ferrari'ye katılacak olması, bizimle harika şeyler yapabileceğine ne kadar inandığının bir işareti." cevabını verdi.

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