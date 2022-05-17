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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Ferrari'nin Barselona güncellemesi 0.3 ila 0.4 saniye civarında mı olacak?

İtalyan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Barselona'ya getirilecek güncellemeler, F1-75'in 0.3 ila 0.4 saniye gelişmesine izin verecek ve bu da Charles Leclerc'e yeniden yarış kazanma fırsatı verecek .

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ferrari'nin Barselona güncellemesi 0.3 ila 0.4 saniye civarında mı olacak?
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Ferrari sezon başından itibaren çok hızlı ve dayanıklıydı, bu sayede her iki şampiyonada birden liderliği hemen ele geçirdi ve henüz gözle görülür bir güncelleme getirmemesine rağmen beş yarıştan sonra bu pozisyonları korudu.

La Gazzetta dello Sport'a göre Ferrari, artık harekete geçme zamanının geldiğine karar verdi ve F1-75, İspanya Grand Prix'si öncesinde önemli ölçüde güncellenecek. 

Her şeyden önce araçta güncellenmiş bir taban yer alacak fakat difüzör ve kanatlar da güncellenecek.

Bunun ne kadar zaman kazandıracağı, sadece aerodinamik araştırmaları yürüten ve yeni parçaları simülatörde test eden mühendislerin bilebileceği bir şey fakat kaynaklar 0.3-0.4 saniyeye yakın zaman getireceğini iddia ediyorlar.

Eğer bu haberler doğruysa ve yeni parçaların çalıştığı pist üstünde onaylanırsa, bu Charles Leclerc'in Bahreyn ve Avustralya'daki zaferlerine yenilerini ekleme fırsatı verecek.

Diğer tarafta Red Bull da Barselona'ya güncellemeler getirmeye hazırlanıyor ve Imola'ya getirilen bir önceki güncelleme paketi beklendiği şekilde çalışmıştı.

Avusturyalı ekip, yaptığı çalışmalar sayesinde tabanı mümkün olduğunca yere yaklaştırdı ve zemin etkisinden en iyi şekilde faydalandı. Fakat Ferrari, bu alanda çoğu takımdan iyi olsa da henüz dalgalanmayı azaltamadı ve aracı yere yakın sürmeyi başaramadı.

Bu açıdan Barselona'ya getirilen güncellemeler, bu zıplama etkisinin tamamen ortadan kalkmasına yardım edebilir ve böylelikle aerodinamik anlamda daha iyi bir pakete sahip olabilirler.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, during Filming day in Monza

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, during Filming day in Monza

Fotoğraf: Ferrari

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