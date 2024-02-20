Ferrari'nin Bahreyn testleri için seçtiği lastikler kafa karıştırdı

Bahreyn Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek üç günlük testler için takımlara toplam 35 set kuru zemin lastikleri seçme hakkı tanındı.

Bildiğiniz üzere Pirelli, C1'den C5'e doğru 5 en sertten yumuşağa 5 farklı kuru zemin lastiğine sahip.

Takımlar, sezonun ilk yarışının gerçekleştirileceği Bahreyn GP'de C1, C2 ve C3 lastiklere sahip olacaklar. Pirelli portfolyosundaki en yumuşak lastikler olan C4 ve C5'ler, Bahreyn sıcağına dayanmayacağı için yarış için tercih edilmedi.

Özellikle C5 lastikler, çok yumuşak olmaları ve erken bitmeleri nedeniyle takımlar tarafından pek tercih edilmiyor.

Açıklanan listeye göre McLaren ve Alpine, testlerde C4 ve C5 lastikleri kullanmayacaklar. Sene boyunca en çok kullanılan lastiklerden olan C3, testlerde en çok tercih edilen lastik oldu. Bu lastikler, Bahreyn GP'nin en yumuşak lastiği olacak.

Ferrari'nin testler için toplam 8 set C4 (6x) ve C5 (2x) lastik seti seçmesi en ilginç hamle oldu. Özellikle C5 lastikleri sadece Ferrari, Mercedes, Williams ve Sauber seçtiler.