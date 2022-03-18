Ferrari'nin Bahreyn GP'ye getirdiği difüzör güncellemesi

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2022 F1 sezonu bu hafta sonu gerçekleştirilecek Bahreyn GP ile start alacak ve kimin en önde olacağı konusunda kimsenin net bir fikri yok.

Güç dengeleri konusunda büyük bir belirsizlik söz konusu olsa da 6 günlük test süresi boyunca istikrarlı performanslar gösteren ve her lastikte istikrarlı şekilde hızlı gözüken Ferrari'den beklentiler büyük.

Bu hafta sonu Ferrari'nin büyük güncellemeler getirmesi beklenmiyordu.

İtalyan ekip, testlerde gördüğü F1-75 ile mutlu ve ilk olarak elindeki paketi anlamaya odaklandı. Dolayısıyla sezonun 3. yarışı Avusturalya GP'ye kadar F1-75'te büyük güncellemeler görmeyeceğiz.

Fakat David Sanchez ve ekibi, Bahreyn testlerinde toplanan verilerin analiz edilmesinin ardından difüzör bölgesine bir güncelleme getirdi.

Formu1a.uno.com'a göre, bu güncellemenin amacı, dalgalanma problemini çözmek için aracın sürüş yüksekliği artırıldığında yaşanacak aerodinamik performans kaybını önlemek.

Bildiğiniz gibi, 2022 araçlarında taban etkisinin dönmesiyle birlikte dalgalanma sorunu görülmeye başlandı. Araçlar, yüksek hızlarda önce yere çekiliyorlar ve sonra hava akışının kesilmesiyle yeniden yükseliyorlar.

Bu aerodinamik döngüden dolayı da araçlarda düzlüklerde zıplıyorlar.

Ferrari F1-75 Fotoğraf: Erik Junius

Dalgalanma sorununu çözmek için takımların başvurduğu 2 yöntem var.

İlk olarak aracın sürüş yüksekliği artırılabiliyor. Fakat aracın sürüş yüksekliğini artırmak, tabanda oluşacak yere basma gücünü azaltacağından performans kaybına neden oluyor. Dolayısıyla, aracın ne kadar yükseltileceği konusunda oldukça dikkatli olunması gerekiyor.

Buna ek olarak, tabanın arka bölümünü sertleştirmek de takımların başvurduğu bir çözüm. Tabanın arka kısmının sertleşmesi ile birlikte taban daha az esniyor.

Ferrari, Bahreyn testlerinde farklı tabanlar deneyerek dalgalanma sorununu minimuma indirmek için çalışmıştı.

İtalyan ekip, Bahreyn GP öncesinde difüzörde de değişime gitti.

Bahsettiğimiz gibi, aracın sürüş yüksekliğini artırmak dalgalanma ile mücadele etmek için ideal bir çözüm ancak aracın sürüş yüksekliğini artırırken dikkatli olmak gerekiyor.

Araç yere ne kadar yakın olursa o kadar çok yere basma gücü üretiyor ancak bu durumda da dalgalanma sorunu artıyor.

Araç yükseldikçe, dalgalanma sorunu azalmaya başlıyor ancak bu zaman da yüksek hızlı virajlarda aerodinamik performanstan taviz verilmeye başlanıyor.

Mühendisler, Bahreyn testlerinde verileri analiz ettiler ve genel olarak en hızlı tur zamanına ulaşacaklarını düşündükleri en ideal sürüş yüksekliğini belirlediler.

Ferrari SF21 rear detail Fotoğraf: Uncredited

Getirilen difüzör güncellemesi, mühendisler tarafından belirlenen sürüş yüksekliğinde aracın daha iyi çalışmasını sağlayacak. Böylelikle, sürüş yüksekliği arttığında hızlı virajlarda yaşanan yere basma gücü kaybı azaltılacak.

Dalgalanma sorununu çözerken yaşanacak kayıpları azaltmak adına getirilen bu güncelleme, Ferrari'ye yardımcı olacaktır çünkü önden kayma ve dalgalanma sorununu daha hızlı çözebilen takımların, bu hafta sonu önde olması bekleniyor.

Sanchez ve onun aerodinami ekibi, sezon içerisinde sürekli olarak aerodinamik gelişimi sürdürecekler. Küçük güncellemeler göreceğiz ancak bu güncellemeler sürekli olarak gelecekler.

F1-75'teki ilk büyük güncellemeleri ise Avustralya GP'de göreceğiz.