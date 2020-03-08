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Formula 1 / Son dakika

Ferrari’nin Avustralya GP’ye gitmesine izin çıktı

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Ferrari’nin Avustralya GP’ye gitmesine izin çıktı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Cem Özel
8 Mar 2020 11:24

İtalyan hükümeti, koronavirüs için belirlediği kırmızı bölgeye tüm Lombardiya bölgesini ve Emilia Romagna, Piyemonte ve Marche bölgelerindeki 14 şehri daha dahil ederken, İtalya’dan gelecek olan diğer takımlar gibi Ferrari’nin de sorunsuz şekilde Avustralya’ya gideceği açıklandı.

İtalya’nın belirli bölgeleri, koronavirüs nedeniyle yoğun önlemler alıyor. Hükümet, sınır bölgesi Lombardiya’yı ve Emilia Romagna, Piyemonte ve Marche bölgelerinde yer alan Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro ve Urbino, Venedik, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli ve Verbano Cusio Ossola şehirlerini yeni kırmızı bölgeye dahil etti.

Hükümetin amacı, iş ihtiyacı veya acil durumlar dışında bu bölgelere girip çıkmayı kesinlikle engellemek.

Buna, Ferrari’nin Avustralya GP için ülkeden ayrılması örnek gösterilebilir. Ferrari’nin merkezi Maranello, Modena şehrinde yer alıyor ve burası, en fazla kontrole sahip olan alanlardan biri. AlphaTauri’nin merkezi ise Faenza’da yer alıyor ve burada herhangi bir kısıtlama yok. Haas’la birlikte çalışan Dallara’nın merkezi ise Varano de ‘Melegari’de yer alıyor ve kırmızı bölgeye dahil durumda.

Bir Ferrari sözcüsü, piste gidecek olan personele ülkeden ayrılma izni verildiğini doğruladı.

Ferrari’nin, garajları ve misafirhaneleri hazırlayan ekibi zaten Avustralya’ya ulaşmış durumda ve kontrollerin, açıklanandan daha hafif olduğu belirtiliyor. Bu çalışanlar için, Avustralya’ya geldikten sonra sadece vücut sıcaklığı kontrolü yapıldı ve herhangi bir sorun çıkmadı.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Franco Nugnes

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