Formula 1 Amerika GP

Ferrari’nin Austin güncellemeleri neleri değiştirdi? SF-26’nın difüzör anatomisi fark yarattı

Lewis Hamilton’ın antrenmanlar öncesinde "sadece yarım salise getirisi var" diyerek mütevazı yaklaştığı Ferrari’nin Austin paketinin detayları ortaya çıktı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 28 Eki 2026 14:50

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Clive Mason/Getty Images

Ferrari, ABD Grand Prix’ye getirdiği kapsamlı güncelleme paketiyle SF-26’nın aerodinamik haritasını baştan aşağı tazeledi. Hamilton’ın medya gününde etkisini küçük gösterdiği paketin teknik detayları, İtalyan ekibin arka bölümdeki yere basma gücünü artırırken ön tabana da doğrudan daha fazla yük bindirdiğini gösterdi.

Farklı süratlerde ve aracın viraj dengesindeki açılarında arka tarafa giden hava akışını tutarlı kılmak, genelde aracın ulaşabileceği en üst yere basma gücü potansiyelinden ödün vermeyi gerektirir. Fakat Ferrari bu pakette hem kararlılığı hem de maksimum yere basma gücünü aynı anda artırmayı başardı.

Değişimin odak noktasında tabanın ön kenarı, buradaki dişliler ve kanatçıklar yer aldı. Tabanın dış kısmındaki yönlendirici plakalar yenilenirken, şasiye bağlanan destek mimarisi de baştan tasarlandı.

Austin hafta sonu boyunca bu değişikliklerin, yeni sidepod profiliyle tam bir uyum içinde çalıştığı gözlemlendi. Sidepod'un ön alt kısmına hacim kazandırılarak alt kesikten taban kenarlarına doğru akan havadaki basınç farkı artırıldı. Bu hamle, viraj içindeki yatma ve yüksek hızlardaki salınımlara karşı arka tarafa giden hava akışının kopmasını engelledi.

Ferrari sidepod detayı

Fotoğraf: Stuart Codling

Difüzör tasarımı ve düşük hızlı virajlardaki yol tutuşu

Taban altından ve çevresinden gelen hava akışının hacmi yükselince Ferrari mühendisleri, difüzörün iç hacmini ve eğim açısını çok daha agresif şekilde kullanabilme fırsatı elde etti.

Normal şartlarda difüzör eğimini aşırı artırmak, düşük hızlarda ve aracın yerden yüksekliğinin en fazla olduğu anlarda havanın yüzeydeki etkisini azaltarak yavaş virajlardaki yol tutuşunu sekteye uğratır. Ancak yüksek hacimli yeni hava kanalları sayesinde Ferrari, hava akışının yüzeydeki etkisini koruyarak daha agresif bir difizör geometrisini açığa çıkardı.

Ferrari’nin FIA’ya sunduğu resmi teknik güncelleme belgesi de yakalanan bu aerodinamik gelişimi şu ifadelerle doğruladı: "İyileştirilmiş hava akışı kalitesinden yararlanılarak, difüzör genişlemesi ve genel geometrisi daha da optimize edilmiş, bu da aerodinamik yükün verimli bir şekilde artmasını sağlamıştır."

Ferrari taban detayı

Fotoğraf: Stuart Codling

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- Motorsport.com Ekibi

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