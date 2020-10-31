Ferrari'nin ardından Renault da motorların dondurulmasına karşı çıktı

Red Bull'un Honda'nın mevcut güç ünitesi projesini devralma isteğinin ardından motorların gelişiminin dondurulması konusu gündeme geldi.

Red Bull, fabrika takımı statüsünde olabilmek için halihazırda takımı bulunan diğer üreticilerin müşterisi olmaya sıcak bakmıyor. Bunun yerine Red Bull, Honda'nın güç ünitesi projesini devralmak istiyor ancak bunun için motorların gelişiminin dondurulması gerektiğini söylüyor.

Mercedes takımı Red Bull'un bu talebine olumlu cevap verse de, önce Ferrari ardından Renault bu talebe karşı çıktılar.

Renault F1 Takım Patronu Cyril Abiteboul, "6 ay önce bu soruyu sormuş olsaydınız, biz daha düşük bütçe sınırı, şasi için daha az harcama ve ayrıca motorların dondurulmasını kabul ederek motorla alakalı harcamaların düşürülmesini kabul ederdik. Ancak o dönemde de Red Bull Racing ve Honda buna karşı çıkıyordu, biz kabul ediyorduk."

"Bu yüzden farklı bir yoldan ilerledik. O dönemden beri çok yoğun bir şekilde 2022 motor platformu üzerinde çalışıyoruz. Bugün, motorların dondurulması hakkında ne düşündüğümü sorarsanız, 6 ay önceki pozisyonumdan çok farklı bir noktadayım."

"Motorların dondurulmasına karşıyım. Bizim için çok önemli bir platform olacak motorların durdurulmasını istemiyoruz. Bunu kabul etmiyoruz." dedi

Red Bull Racing'in takım patronu Christian Horner, rakiplerinin motorların gelişiminin dondurulmasına karşı olduklarının farkında. Bu yüzden FIA'nın devreye girmesini istiyor.

Horner, "Bu konuda kişisel çıkarlar ön plana çıkıyor. Bu durumda kural koyucular ve ticari hak sahipleri, F1'in iyiliği için daha geniş pencereden bakmak zorundalar."

"Açıkçası Honda'nın ayrılığı nedeniyle bir üreticiyi kaybediyoruz. Bu spor için felaket bir haber. Red bull için motor projesini almak önemli. Açıkçası şu an olduğu gibi motor gelişimi açısından açık bir dünya olursa Red Bull olarak bunu kaldıramayız."

"FIA ve ticari hak sahipleri, yapıcı görüşmeler yapıyorlar. Açıkçası bu, sporda yer alan OEM'lerle birlikte el ele olmalı."

"Böyle olacağına inanıyorum. Önümüzdeki haftalarda bir çözüm bulunmalı." dedi.

Abiteboul ise Renault için önemli olan şeyin, en geç 2026'da gelecek yeni motor kurallarının taslağını görmek olduğunu söyledi.

Abiteboul, "Gelecekteki motorlar için orta ve uzun vadede çözümler bulmak üzerinde konuşmamız lazım. Yeni güç üniteleri sürdürülebilir olmalı."

"Orta ve uzun vadede gelecekteki motor kurallarını konuşmaya açığız ancak motorların dondurulmasını konuşmaya açık değiliz." dedi.