Ferrari'nin araç konsepti başkanı Sanchez istifa etti

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Son iki sezondur Ferrari'nin F1 araçlarının tasarım ve geliştirilmesinden sorumlu olan Sanchez, 10 yılı aşkın bir süredir Maranello'da görev yapıyordu.

2016'da baş aerodinamikçi olarak Dirk de Beer'in yerini almadan önce Sanchez, ilk olarak Ekim 2012'de Ferrari'ye aerodinamik şefi olarak katıldı.

Fransız, 2019'da baş mühendislik ve araç konsepti başkanlığına terfi etmeden önce 2019'da tüm aerodinamik departmanının başına geçti.

Yani geçen yılki F1-75 ve mevcut SF-23 üzerindeki çalışmaların sorumluluğunu üstlenmiş oldu.

Sanchez, Mattia Binotto yönetiminde Ferrari'nin kilit isimlerinden biriydi. Simone Resta ile SF-70H'yi bir yarış galibine dönüştürerek takımın 2017'deki formuna dönüşünde etkili bir rol oynamıştı.

Sanchez'in ayrılışının zamanlaması ideal değil; çünkü şu anda Ferrari, sezon açılışındaki Bahreyn Grand Prix'sinin yarattığı hayal kırıklığının ardından Red Bull ile arasındaki farkı nasıl kapatacağını bulmaya çalışıyor.

Diğer takımlardaki üst düzey isimlerin takıma geçişi dahilinde uzun süre ücretli zorunlu izin yapması söz konusu olacağından, Ferrari'nin kısa vadede onun yokluğunu telafi etmesi için kadrosunu kendi içinde değiştirmesi gerekecek.

Sanchez'in de başka bir yerde çalışmaya başlamadan önce uzun bir ücretli zorunlu izin yapması gerekecek ve bir sonraki takımı henüz kesinleşmedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

Sanchez'in takımdan ayrılma haberi, Ferrari takım patronu Fred Vasseur'ün Maranello'daki her departmanı 'daha iyisini yapmaya zorlama' arzusunu açıklamasından hemen sonra geldi.

Sezon öncesinde konuşan Vasseur, "Her bir takımın her bir alanı kendini geliştirmeli."

"Bu çok önemli. Bu benim işimin DNA'sı."

"Yarın bugünden daha iyi bir iş çıkarmaya çalışacak bir yaklaşıma sahip olmamız gerekiyor. Bunu sadece yarış mühendisi ya da aero şefinden değil, üretim de dahil olmak üzere şirketteki herkesten bekliyorum."

"Üretimdeki kişi biraz daha hızlı, biraz daha hafif ya da biraz daha ucuz üretebilirse, bu aracın gelişimine destek olacaktır."

"Bu zihniyeti her bir ekip üyesine aktarmalıyız." demişti.

Ferrari'nin Red Bull ve Aston Martin'in gerisinde kaldığı Bahreyn GP hafta sonunun ardından Vasseur, işlerin nerede yanlış gittiğine dair şunları söyledi: "İlk yarışta yarış dışı kalmak asla iyi değildir, kesinlikle yarışı bitirmeyi tercih ederdim."

"Ama pozisyonumda istikrarlı olmak istiyorum."

"Sezon öncesi testlerinden önce takıma şampiyonanın Bahreyn'de bitmeyeceğini söyledim. Sonuç hiçbir şekilde önemli değil; bu kış testi için de geçerliydi, yarış için de geçerli."

"Şu anda en önemli şey, başarısız olduğumuz noktayı net bir şekilde görebilmek ve bu konuda uygun bir analiz yaparak daha güçlü bir yanıt verebilmek."