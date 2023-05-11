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Ferrari'nin ana hedefi, SF-23'ün "sivriliğini" ortadan kaldırmak

Ferrari, 2023'ün ilk döneminde SF-23'ü geliştirirken ana hedeflerinin pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz'a kendilerini daha güvende hissedebilecekleri, daha az sivri bir araç vermek olduğunu söyledi.

Abdullah Çelik
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Ferrari, SF-23'ü daha iyi huylu yapabilmek için ilk güncellemesini Miami GP'de yaptı ve yeni bir tabanı aracına ekledi.

Ancak bu güncellemenin ardından Leclerc, sıralamaların üçüncü bölümünde kaza yaparken Sainz yarış içerisinde lastik yönetimi açısından hiç esnekliğin olmadığından şikayet etti.

Ferrari pilotları, Miami'deki ilk sürüşlerin ardından aracın eskiye göre daha az sınırda olduğunu söylerken, takımdan elen açıklama, aracın daha tahmin edilebilir olması yönünde çalışmaların devam edeceği şeklindeydi.

Geçen hafta sonu medyaya Ferrari aracının teknik sunumunu yapan Jock Clear, SF-23'ün mizacının ayar ve aerodinamik özelliklerin bir karışımından kaynaklandığını söyledi.

Clear, "Bu her zaman ikisinin bir kombinasyonudur. Kış döneminde hazırladığımız yeni aerodinamik paketin ardından ayarları bulmamız biraz zaman aldı."

"Bu taban, pilotlarımızın daha önceden şikayet ettiği sivrilik konusunda aracı daha iyi bir aralığa getirecek."

"Bu sivriliğin bir bölümünden kurtulmamız gerek. Şu anda esas odağımız muhtemelen bu, aracı daha iyi huylu hale getirmek ve böylece pilotlara biraz daha fazla güven sağlamak." dedi.

Ferrari, Miami'deki ilk güncellemenin ardından Emilia Romagna ve İspanya GP'lerinde de yeni parçalar getirecek.

Clear, F1'in yeni zemin etkili döneminde zeminin arka kanat ve lastiklerle etkileşim biçimini gözden geçirmenin kritik bir alan olduğunu söyledi. Bu durum, FIA tarafından dalgalanmayı sınırlamak için getirilen önlemlerle daha üst seviyeye ulaştı.

Clear, "Tabanın zemine göre yüksekliği, tüm yere basma gücü paketi üzerinde büyük bir etkiye sahip."

"Yerde ve arka kanatta çok fazla yere basma gücü oluşturuyorsunuz ancak bunlar birbirine bağlı. Yani bu, çoğu insanın gelişim alanı."

"Tekerleğin dışına veya içine ve dolayısıyla difüzör alanına giden akışı kontrol ettiğiniz, arka tekerleğin hemen önündeki bölüm. Değişiklikler oldukça küçük... ama aslında aerodinamik açıdan oldukça güçlüler."

"Yılın ilk dört yarışında araçta eksiklikler olduğu için sürücülerden aldığımız geri bildirimlere bir yanıt oldu."

"Havayı hafifçe hareket ettirebilirsiniz... Böylece sürücüye orta hız, yüksek hız, düşük hız ve frenleme ve giriş ve ardından çıkış yoluyla daha tutarlı bir denge sağlayabilirsiniz."

"Tabanın çok hareket ettiği tüm bu alanlarda, aracı biraz daha yumuşak hale getirmeye çalışabiliriz. Bu da durumu sürücü için daha öngörülebilir kılar." dedi.

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