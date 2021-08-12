Ferrari: "2.5 milyon euroyu bulan hasar, F1'in bütçe sınırı sorununu vurguluyor"

Hem Mercedes hem de Red Bull, kışın personel sayısında azaltmak zorunda kalarak yaşadıkları sıkıntıdan bahsetmişti.

Fakat, bu sezon takımların endişeleri daha da çok arttı çünkü beklenmedik kazalar sonucu oluşan hasarları finansal olarak karşılamaları gerekti.

Valtteri Bottas’ın Imola’daki kazası ardından Mercedes, mevcut araca ne kadar güncelleme getirebilecekleri konusunda endişeye düştü. Red Bull ise Britanya Grand Prix’sinde yaşanan kaza ardından Max Verstappen’in aracının 1.8 milyon dolarlık onarım masraflarından memnun değildi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Charles Leclerc’in Lance Stroll tarafından pist dışına çıkarıldığı Macaristan GP ardından kazaya neden olan pilotun takımının onarım maliyetlerini ödemesi gerektiğini söylemişti.

Tüm takımlar, bunun gerçekçi bir görüş olduğuna katılmasa da Binotto, takımların ve F1 yöneticilerinin bu konuyu toplanıp tartışması gerektiğini düşünüyor.

İtalyan takım patronu, sezonun ilk yarısında Ferrari’nin hasar onarım maliyetlerinin 2.5 milyon euro tuttuğunu söyledi. Ayrıca, bunun beklenmedikler olaylara karşın bütçelerde bir serbestlik payı olması gerektiğini gösterdiğini düşünüyor.

Binotto, “Bunlar, toplam hasarımız ve bazen kendimize de hasar verebiliyoruz. Yani bu, sadece diğer takımların bize verdiği hasar değil.”

“Bir kaza varsa, bu olayda suçlu bir sürücü varsa, hatalı değilseniz ve hasar gördüyseniz, o zaman bütçe sınırından muaf tutulmalı mısınız?

“Bence bu kesinlikle önemli bir nokta çünkü 2,5 milyon eurodan bahsetmemin nedeni, toplam hasarın epey büyük olabileceğini göstermek. Öyleyse bu durumlar için farklı bir kural düşünmeli miyiz?

“Bence kesinlikle bunu yapmalıyız. Elbette, bunun açık bir çözümü yok ancak önümüzdeki haftalarda FIA, F1 ve takımlarla tartışacağımız, muhtemelen gelecekte herhangi bir çözümü olup olmadığını görmek için ele alacağımız bir konu.” ifadelerini kullandı.

Hasar maliyetinin ötesinde, ekiplerin başka bir sürücünün eylemlerinin sonucu olarak motor hasarına maruz kalmaları ve yeni bir güç ünitesine geçmek zorunda kalmaları durumunda grid cezalarından muaf tutulmaları gerekip gerekmediği konusunda da yeni bir tartışma var.

Leclerc, Macaristan Grand Prix'sindeki ilk virajda aracının kontrolünü kaybeden Stroll'un çarpması ardından bu yılki ikinci güç ünitesini kaybetmiş oldu.

Binotto, çözülmesi çok zor olsa da bu konuda da bir değişiklik yapmak için tartışılması gerektiğine inanıyor.

"Belli bir çözümü yok. Macaristan'da bize olduğu gibi halla kullanılabilir durumda ama yeni olmayan motorunuzu zarar görürse bunu değiştirdiğinizde [araca] yeni bir şey koymuş olursunuz. Bu yeni motorun kilometresi ve kullanım süresi aynı olmaz. Yani biraz karmaşık bir durum."

“2025'te, [bir sezonda] üç motor kullanımı hakkının ikiye indirilmesi konuşuluyor, bu yüzden ne kadar az motor varsa, sorun o kadar büyük bir hale geliyor."

“Diğer tüm takımlar ve FIA ile tartışacağız çünkü bu kesinlikle çeşitli kaynaklardan dolayı ortaya çıkan güncel bir konu ve bu nedenle incelenmesi gerekiyor. Ancak, kolay bir çözümü olduğunu sanmıyorum.”