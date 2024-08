Ferrari'nin 2025 sezonu için ilk tercihi Verstappen miydi?

Hollandalı sürücü Tom Coronel, Ferrari'nin 2025 için Lewis Hamilton yerine Max Verstappen'i tercih etmiş olabileceğini çünkü Ferrari'nin "ancak Verstappen ile Dünya Şampiyonu olabileceğini" düşünüyor.

Şubat ayında sezon sonunda Mercedes'ten Ferrari'ye geçeceğini duyuran Hamilton, Mercedes ile sekizinci Dünya şampiyonluğunu kazanamayacak ama yeniden yarışlar kazanmaya başladı.

Britanya Grand Prix'de podyumun zirvesine çıkarak Silverstone'da dokuzuncu zaferini elde eden Hamilton, 2021 Suudi Arabistan Grand Prix’sinden beri 945 gün süren bir galibiyet hasretine son verdi.

Belçika Grand Prix'sinde ise takım arkadaşı George Russell'ın teknik bir ihlal nedeniyle diskalifiye edilmesi sonrasında ilk sırayı devralarak bu sezon ikinci zaferini elde etti.

Coronel, Britanyalı pilotun bir Dünya Şampiyonluğu daha kazanmak için gerekenlere hâlâ sahip olduğunu ifade etti. Coronel, Formule 1 Magazine'e verdiği demeçte, “Lewis Hamilton hâlâ ve daima üst düzey bir sürücü, gizlice bir başka Dünya şampiyonluğu kazanabilir.”

“Ve ona bunu yürekten dilerim. Geçenlerde Belçika'da ve ondan önce Silverstone'da dokuzuncu kez kazandı. Hepsi şansa bağlıydı, ama o bunu başardı.” dedi.

Ancak Coronel, Ferrari'nin başarılı olmak için Hamilton'dan daha fazlasına ihtiyaç duyduğunu ve bu kişinin Max Verstappen olduğunu belirtti.

Coronel, “Lewis'in Ferrari'de olmasını gerçekten dört gözle bekliyorum.”

“Bence Ferrari'nin onu alması harika bir hamleydi, ama tabii ki Max'i tercih ederlerdi. Ferrari ancak Max ile Dünya Şampiyonu olabilir, Hamilton ile başaramazlar. O ikinci tercih, ama üçüncü tercihtense ikinciyi seçmek daha iyi.” diye devam etti.

Coronel aslında Hamilton’ın Mercedes’ten Ferrari’ye geçmesinin, gelecek sezon Ferrari ile pistte Mercedes’in arkasında kalmasına neden olabileceğini düşünüyor.

Coronel, “"Lewis'in Mercedes'e şimdiden veda ettiğini ve bunun tersinin de geçerli olduğunu her şeyden anlayabilirsiniz"

"Hamilton'ın vedasına hazırlandığını biliyorsunuz çünkü Ferrari'den sonra başka bir şey yok.”

Ferrari kırmızısı her sürücünün hayalidir, ama gelecek yıl birkaç kez ter içinde uyanacaktır. Çünkü gelecek sezon kırmızı Ferrari'siyle Mercedes’in arkasında sürüş yapacak.” diye ekledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 3rd position, talk in Parc Ferme after the race

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images