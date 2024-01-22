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Ferrari'nin 2024 aracındaki gizemli detay ortaya çıktı

Geçen sezon Red Bull'un güçlü RB19'una yenilmesine rağmen Ferrari, Red Bull'un felsefesini taklit etmek yerine, zemin etkili aerodinamik araçlarla başarıya giden kendi yolunu bulmaya kararlı.

Editör Burak Yasul
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Ferrari SF-23 front

2022'de zemin etkili aerodinamik araçlarla tanışan Formula 1, Adrian Newey'den ilham alan araç 44 yarışta 38 galibiyetle öne çıktı. Takım 2023'teki dominant sezonda sadece bir zafer kaçırdı.

Red Bull'un bu başarısı, kısmen hava aşağı yönlendirme konsepti sayesinde rakiplerinin tasarımı kopyalamaya başlamasına neden oldu. Ferrari'de Enrico Cardile yönetimindeki tasarım grubu, Adrian Newey'nin başlattığı tasarım felsefesinin bazı yönlerini takip ettiklerini ve kendileri için en iyi teknik çözümlerde Red Bull'a yaklaştıklarını gizlemedi.

Yine de sidepod tasarımı Red Bull'un başarısının sırrının tamamı oluşturmuyor. Sidepod koca bir yapbozun sadece bir parçası.

Bu nedenle, her iki zemin etkili aerodinamik yılda da yarış kazanabilen diğer tek takım olan Ferrari, farklı bir yol benimseyerek başarıya götüreceğine inandıkları bir yol seçmeye kararlılar.

Zemin etkili araçlar dönemine zeropod konseptiyle başlayan Mercedes, bu konseptten yararlanamayınca vazgeçmişti. Geçtiğimiz sezon Ferrari'de, daha geleneksel bir yapı için küvet şeklindeki sidepod tasarımından vazgeçen bir diğer takım oldu ve Carlos Sainz'in Singapur Grand Prix'si galibiyeti geldi. Singapur, 2023'te Red Bull tarafından kazanılmayan tek yarıştı. 

Ferrari SF-23 S-duct detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari SF-23 S-duct detail

Bu tek yarış galibiyetine rağmen rağmen Ferrari, Red Bull'un 454 puan gerisinde kaldığı Markalar Şampiyonası'nda sezonu üçüncü olarak tamamladı.

SF-23'ün piste çıktığı ilk andan itibaren sorunlu olacağını anladığını aktaran takım patronu Fred Vasseur 2024 sezonu öncesinde araçta büyük değişiklikler yapılacağına söylemişti. Ancak bu değişiklikler Red Bull felsefesini kopyalamayı içermeyecekti.

Motorsport.com'un İtalya'ya göre, "SF-23'ün hatalarından ders almış yeni Ferrari aracı, ileriye doğru iyi bir adımı temsil etmeli. Ferrari 2023'ün ön süspansiyonda itme kollu ve arka süspansiyonda çekme kollu tasarımına devam ederken, venturi kanallarına doğru hava akışını artırmak için bir tür omurga sunacağı için farklı olacak."

"Şanzıman, biraz daha kısa ve önemli ölçüde daha dar (her iki tarafta 20 mm) olan yeni bir şanzıman kutusuna dahil edilecek. Ferrari bu sayede daha büyük bir difüzöre sahip olacak. Araç gövdesiyle daha fazla yere basma kuvveti üretebilecek ve belki de kanat açıları azaltabilecek."

Bu da Ferrari'ye aracın gövdesine yapışık bir by-pass kanalı (sidepod'un üzerindeki hava akımını yönlendiren ve şasiye bağlı olan dikey bir hava girişi) yapma şansı tanıdı. Bu tasarım, Red Bull'un felsefesinden farklı bir felsefeyi içeriyor. 

Ferrari'nin bulduğu bu çözüm, bir S kanal tarzı çözüm olarak adlandırabilir.

Newey'in hava akışını otomobilin tabanına getiren aşırı alttan kesme yönteminin aksine, Ferrari yeni aracında aynı çözüm için kanalları kullanacak.

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