Ferrari'nin 2024 aracı, RB19 benzeri bir ön kanada mı sahip olacak?
Ferrari'nin 2024 aracı için Red Bull RB19 ile benzer özellikler taşıyan ve daha dengeli bir ön uç hedefleyen yeni bir ön kanat geliştireceği söyleniyor.
Ferrari, 2023'te şampiyonluk sahnesine geri dönme konusunda güçlü umutlar besliyordu.
Ancak sonuç olarak Ferrari ve diğerlerinin güçlü Red Bull karşısında hiç şansı yoktu; RB19 22 Grand Prix'nin 21'ini kazanırken sadece Ferrari'den Carlos Sainz Singapur'daki zaferiyle Red Bull'un namağlup sezonunu engelleyebildi.
Charles Leclerc ve Carlos Sainz 2023 boyunca SF-23 aracının sınırlarını zorlama konusunda zaman zaman güven eksikliği yaşadı ve ve aracın ön uç stabilitesindeki eksiklik de buna katkıda bulundu.
Formu1a.uno'ya göre Ferrari, bu zayıflığı gidermek amacıyla 2024 için Red Bull'a çok iyi hizmet eden 'kirli havayı dışa doğru yönlendiren' tasarımıyla yakın karşılaştırmalar yapacak bir ön kanat açıklayacak.
Ferrari'nin burun konisinin, takım yüksek hızlı virajlar için daha fazla ön uç performansı hedeflediğinden, geriye doğru ayarlanmış olarak kalacağı bildiriliyor.
2023 sezonunda aynı şekilde Aston Martin, McLaren ve Ferrari'nin müşterisi Haas da Red Bull benzeri bir rotaya yöneldi.
Red Bull takım patronu Christian Horner, Red Bull'un başarısı göz önüne alındığında bunun doğal bir olay olduğunu düşünüyor ve F1 2024 için Red Bull'un felsefelerine daha fazla yakınlaşma bekliyor.
Horner, PlanetF1.com'a verdiği özel röportajda, "Taklit, pohpohlanmanın en büyük şeklidir."
"Bence Formula 1 bu şekilde işliyor. Bu yüzden gelecek yıl gridde RB19'a benzeyen birkaç araç olacağından eminim." dedi.
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