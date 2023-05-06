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Ferrari'nin 2023'teki ilk güncellemesinin detayları

Ferrari, önümüzdeki birkaç yarış boyunca getireceği güncellemelerin önceliği olarak Miami GP hafta sonuna yeni bir taban tasarımı getirdi.

Matt Somerfield
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Ferrari SF-23 side detail

Zeminle ilgili güncellemeler söz konusu olduğunda, değişikliklerin çoğunun zeminin altı gibi göremediğimiz kısımlarında yapılacağı göz önüne alındığında, yeniden tasarımın ne kadar büyük olduğunu anlamak her zaman zordur.

Buna karşı, takımların bir yarıştan önce tamamlaması gereken araç sunum teslim belgesi sayesinde, Ferrari'nin difüzörün geometrisini değiştirirken zeminin ön ve orta bölümlerinde değişiklikler yaptığını biliyoruz.

Ayrıca, yeniden tasarlamanın bir parçası olarak zeminin kenarı optimize edilmiş. Miami'ye getirilen yeni tabanın yukarı doğru kıvrılan ve arka tekerleğe doğru incelen bölümünde farklılık olduğu görülüyor.

Ferrari SF-23 technical detail

Ferrari SF-23 technical detail

Photo by: Uncredited

Ferrari, Azerbaycan'da daha düşük yere basma gücü üreten arka kanadı kullanmasının ardından tek destek kollu, kaşık şeklinde ana planyaya sahip arka kanada dönüş yaptı.

AlphaTauri güncellemeleri

AlphaTauri de bu hafta sonu AT04'te birkaç güncelleme yaptı; ön kanadın dış kısmında kullanılan profil yenilenirken, buna paralel olarak yan plakanın iç kısmındaki geçiş bölgesine iki küçük kanatçık eklendi.

Bu, kardeş takım Red Bull'un RB19'da, Mercedes'in W14'te ve Haas'ın VF-23 modellerinde kullanılanlara benzer bir çözüm. Kanatçıklar, hava akışının ön lastik etrafındaki geçişini düzenler ve sonuç olarak aşağı şekilde yönlendirerek performansı artırır.

AlphaTauri AT04 front wing

AlphaTauri AT04 front wing

Photo by: Uncredited

Dikiz aynasında da Aston Martin'de gördüğümüze benzer değişiklik yapıldı. Bu değişiklik kapsamında aynanın sadece üstüne değil, altına da muhafaza görevi gören parça eklendi.

AlphaTauri AT04 mirror comparison

AlphaTauri AT04 mirror comparison

Photo by: Uncredited

Takıma göre bu değişiklik, o bölgedeki hava akımının iyileşmesini sağlayacak ve hem ön lastik bölgesinde üretilen türbülanslı havayı dışarı yönlendirerek olumsuz etkisini hafifleştirecek hem de ayna camının oluşturduğu kirli havayı, o bölgede oluşturulan yukarı yönlü akım ile azaltacak.

Yapılan bu değişiklikler, sidepod yüzeyleri için yerel performansta bir artışa yol açmalı ve aşağı akış performansının da iyileştirilmesine yardımcı olmalıdır.

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