Ferrari'nin 2023 takım kıyafetleri ortaya çıktı
Ferrari'nin 2023 Formula 1 sezonunda kullanacağı takım kıyafetleri ilk kez ortaya çıktı.
Ferrari'nin yeni sezonda kullanacağız aracın tanıtım tarihi olan 14 Şubat'a sadece dokuz gün kaldı.
Geçen cuma günü Ferrari, Frederic Vasseur ve Benedetto Vigna önderliğinde, 2023 aracını ilk kez çalıştırdı ve yeni motorun sesini yayınladı.
Sevgililer Günü'nde Maranello'da yapılması planlanan lansman töreni öncesinde Ferrari, hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor ve bugün itibariyle, yeni sezonda kullanacakları takım kıyafetleri de ortaya çıktı.
Takım, tahmin edileceği üzere tişörtün büyük bir kısmında kırmızıya yer verirken, omuz bölgesinde siyah hakim. Bu da yeni aracın yine kırmızı & siyah renklerini taşıyacağı gösteriyor gibi görünüyor.
Yeni Ferrari kıyafetlerinde, 2022 sonunda İtalyan ekibe veda eden Velas ve Snapdragon'un yokluğu göze çarpıyor.
Ayrıca Qualcomm markasıyla yapılan anlaşma sona ererken, yerini Harman Automotive aldı.
Takım aynı zamanda yeni şapkaları da tanıttı.
Ricciardo: "Avustralya GP, F1'e dönüşüm konusunda belirleyici olacak"
Red Bull, lansmanda sahte bir araç kullanmamış olabilir mi?
Son Haberler
Mercedes: "Birilerinin ayrılığına karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor"
Mercedes: "Birilerinin ayrılığına karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor" Mercedes: "Birilerinin ayrılığına karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor"
Quartararo: "Bastianini 2023 şampiyonluğu için favorilerden biri"
Quartararo: "Bastianini 2023 şampiyonluğu için favorilerden biri" Quartararo: "Bastianini 2023 şampiyonluğu için favorilerden biri"
Verstappen, 2023'te ana rakiplerinin Mercedes olmasını bekliyor
Verstappen, 2023'te ana rakiplerinin Mercedes olmasını bekliyor Verstappen, 2023'te ana rakiplerinin Mercedes olmasını bekliyor
Bagnaia: "Şampiyonluğumu Rossi'ye borçluyum"
Bagnaia: "Şampiyonluğumu Rossi'ye borçluyum" Bagnaia: "Şampiyonluğumu Rossi'ye borçluyum"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.