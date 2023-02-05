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Ferrari'nin 2023 takım kıyafetleri ortaya çıktı

Ferrari'nin 2023 Formula 1 sezonunda kullanacağı takım kıyafetleri ilk kez ortaya çıktı.

Gianluca D'Alessandro
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Ferrari'nin 2023 takım kıyafetleri ortaya çıktı
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Ferrari'nin yeni sezonda kullanacağız aracın tanıtım tarihi olan 14 Şubat'a sadece dokuz gün kaldı.

Geçen cuma günü Ferrari, Frederic Vasseur ve Benedetto Vigna önderliğinde, 2023 aracını ilk kez çalıştırdı ve yeni motorun sesini yayınladı.

Sevgililer Günü'nde Maranello'da yapılması planlanan lansman töreni öncesinde Ferrari, hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor ve bugün itibariyle, yeni sezonda kullanacakları takım kıyafetleri de ortaya çıktı.

Teamwear Ferrari 2023
Teamwear Ferrari 2023
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Teamwear Ferrari 2023
Teamwear Ferrari 2023
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Teamwear Ferrari 2023
Teamwear Ferrari 2023
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Teamwear Ferrari 2023
Teamwear Ferrari 2023
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Teamwear Ferrari 2023
Teamwear Ferrari 2023
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Teamwear Ferrari 2023
Teamwear Ferrari 2023
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Takım, tahmin edileceği üzere tişörtün büyük bir kısmında kırmızıya yer verirken, omuz bölgesinde siyah hakim. Bu da yeni aracın yine kırmızı & siyah renklerini taşıyacağı gösteriyor gibi görünüyor.

Yeni Ferrari kıyafetlerinde, 2022 sonunda İtalyan ekibe veda eden Velas ve Snapdragon'un yokluğu göze çarpıyor.

Ayrıca Qualcomm markasıyla yapılan anlaşma sona ererken, yerini Harman Automotive aldı.

Takım aynı zamanda yeni şapkaları da tanıttı.

Teamwear Ferrari 2023
Teamwear Ferrari 2023
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Teamwear Ferrari 2023
Teamwear Ferrari 2023
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Teamwear Ferrari 2023
Teamwear Ferrari 2023
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