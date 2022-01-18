Ferrari'nin 2022'deki kırmızı tonu lansmanda ve yarışlarda farklı olabilir

Ferrari, 2022 Formula 1 sezonunda kullanacağı yeni aracını 17 Şubat'ta tanıtacağını duyurmuştu.

Bu sene Formula 1 sezon öncesi testleri 23 Şubat'ta Barselona'da başlayacak. Ferrari ise 17 Şubat'ta tanıtacağı yeni aracını 22 Şubat'ta ilk kez piste çıkaracak.

İddialara göre Formula 1 Yönetimi takımlardan Barselona'daki testlerde geçici renkler kullanmalarını, gerçek tasarımları ise Bahreyn'de göstermelerini istedi.

La livrea della Ferrari per i test di Barcellona 2022 Photo by: Giorgio Piola

Ferrari'nin bu kapsamda lansmanda ve Barselona'daki testlerde 2021'deki araca benzer daha açık tonda bir kırmızı renk kullanacağı, Bahreyn'deki testlerden itibaren ise tüm sezon boyunca ise şirketin 75. yılını kutlamak için eskiden olduğu gibi daha koyu kırmızı bir tasarım kullanacağı düşünülüyor.

Sezon boyunca kullanılacak tasarımın Ferrari'nin 1000. F1 yarışına çıktığı Toskana GP'deki koyu kırmızı olacağı iddia ediliyor.

La livrea che la Ferrari potrebbe avere in Bahrain sarà più scura, quasi "vellutata" Photo by: Giorgio Piola