Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / "Elkann, Todt'un Ferrari'ye dönüşünü veto etti" iddiası
Formula 1 Haberler

Ferrari'nin 2022'deki kırmızı tonu lansmanda ve yarışlarda farklı olabilir

Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Abdullah Çelik

Son çıkan iddialara göre Ferrari'nin 2022 Formula 1 aracında lansmanda ve Bahreyn'deki sezon öncesi testlerden itibaren farklı tonda kırmızı boya yer alacak.

Ferrari'nin 2022'deki kırmızı tonu lansmanda ve yarışlarda farklı olabilir

Ferrari, 2022 Formula 1 sezonunda kullanacağı yeni aracını 17 Şubat'ta tanıtacağını duyurmuştu.

Bu sene Formula 1 sezon öncesi testleri 23 Şubat'ta Barselona'da başlayacak. Ferrari ise 17 Şubat'ta tanıtacağı yeni aracını 22 Şubat'ta ilk kez piste çıkaracak.

İddialara göre Formula 1 Yönetimi takımlardan Barselona'daki testlerde geçici renkler kullanmalarını, gerçek tasarımları ise Bahreyn'de göstermelerini istedi.

 

La livrea della Ferrari per i test di Barcellona 2022

La livrea della Ferrari per i test di Barcellona 2022

Photo by: Giorgio Piola

Ferrari'nin bu kapsamda lansmanda ve Barselona'daki testlerde 2021'deki araca benzer daha açık tonda bir kırmızı renk kullanacağı, Bahreyn'deki testlerden itibaren ise tüm sezon boyunca ise şirketin 75. yılını kutlamak için eskiden olduğu gibi daha koyu kırmızı bir tasarım kullanacağı düşünülüyor.

Sezon boyunca kullanılacak tasarımın Ferrari'nin 1000. F1 yarışına çıktığı Toskana GP'deki koyu kırmızı olacağı iddia ediliyor.

La livrea che la Ferrari potrebbe avere in Bahrain sarà più scura, quasi

La livrea che la Ferrari potrebbe avere in Bahrain sarà più scura, quasi "vellutata"

Photo by: Giorgio Piola

 

paylaşım
yorumlar
"Elkann, Todt'un Ferrari'ye dönüşünü veto etti" iddiası
Önceki haber

"Elkann, Todt'un Ferrari'ye dönüşünü veto etti" iddiası
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Franco Nugnes
Russell, Mercedes W13'ü simülatörde test etti
Formula 1

Russell, Mercedes W13'ü simülatörde test etti

FIA, Masi ve Tombazis'i Mercedes'ten korumaya mı çalışıyor?
Formula 1

FIA, Masi ve Tombazis'i Mercedes'ten korumaya mı çalışıyor?

Ferrari'deki devrim: Vigna'nın yeni takım yapısı
Formula 1

Ferrari'deki devrim: Vigna'nın yeni takım yapısı

Carlos Sainz Jr. Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Brown: "Sainz'ın yarış kazanması sadece bir zaman meselesi"
Formula 1

Brown: "Sainz'ın yarış kazanması sadece bir zaman meselesi"

Norris: "Sainz'ın neler yapabileceğini birçok insan Ferrari'de anladı"
Formula 1

Norris: "Sainz'ın neler yapabileceğini birçok insan Ferrari'de anladı"

Ferrari, E10 yakıtıyla kaybedilen 20 beygiri şimdiden geri kazanmış!
Formula 1

Ferrari, E10 yakıtıyla kaybedilen 20 beygiri şimdiden geri kazanmış!

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
"Elkann, Todt'un Ferrari'ye dönüşünü veto etti" iddiası
Formula 1

"Elkann, Todt'un Ferrari'ye dönüşünü veto etti" iddiası

Ferrari, 2022 Formula 1 aracının lansman tarihini açıkladı!
Formula 1

Ferrari, 2022 Formula 1 aracının lansman tarihini açıkladı!

Ferrari: "Red Bull ve Mercedes'i yakalamanın kolay olacağını düşünmek 'saflık' olur"
Formula 1

Ferrari: "Red Bull ve Mercedes'i yakalamanın kolay olacağını düşünmek 'saflık' olur"

Son Haberler

"Elkann, Todt'un Ferrari'ye dönüşünü veto etti" iddiası
Formula 1 Formula 1

"Elkann, Todt'un Ferrari'ye dönüşünü veto etti" iddiası

Abiteboul, Red Bull'a gidecek mi?
Formula 1 Formula 1

Abiteboul, Red Bull'a gidecek mi?

Mercedes, 2022 F1 lansman tarihini açıkladı!
Formula 1 Formula 1

Mercedes, 2022 F1 lansman tarihini açıkladı!

Bottas: "Eğer 'takım oyuncusu' olmasaydım, Mercedes'teki gerilim artardı"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Eğer 'takım oyuncusu' olmasaydım, Mercedes'teki gerilim artardı"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.