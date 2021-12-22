Ferrari'nin 2022 aracı ve motoru "pek çok yeniliğe" sahip olacak

Maranello merkezli ekip, zorlu 2020 sezonunun ardından bu yıl üreticiler şampiyonasında üçüncü olmuştu.

2022 için kuralların sıfırlanmasıyla birlikte İtalyan ekip, yeni dönemde başlayacak kuralların, yeniden zafer mücadelesine dönmelerine yardımcı olmasını umuyor.

Gelecek sezonu sabırsızlıkla bekleyen Ferrari'de, takım patronu Mattia Binotto, yeni Ferrari hakkındaki ilk detayları paylaştı.

Binotto, salı günü şöyle dedi: “2022 aracına ve 2022 güç ünitesine baktığımda, inanın bana çok fazla yenilik görüyorum."

“Bence tüm teknik ekip yeni tasarıma yeni projeye ve büyük 2022 regülasyonlarına, eskisine kıyasla çok daha açık fikirli şekilde girdi."

"Bunu aracın kendisine, ilerleme şekline ve içine yerleştirdiğimiz yeniliklere baktığımda görebiliyorum."

Beklenebilecek yeniliklerin türü hakkında daha spesifik örnekler vermesi istendiğinde Binotto, odaklarının içten yanmalı motor ve şasinin görünmeyen kısımlarında olduğunu belirtti.

"Yeni güç ünitesi, hibrit kısım dışında mevcut üniteden önemli ölçüde farklı. 2022 yönetmeliklerini öngörmek adına hibrit kısmı 2021'de kullanmaya başladık."

"2022 için hibrit kısımda bazı değişiklikler olacak. Öncelikle kurallar açısından olacak çünkü FIA, daha iyi kontrol için tüm sistemlerde daha fazla sensör istiyor. Fakat genel sistem, sahip olduğumuzla ve [önceki] sezonun sonunda kullandığımızla çok benzer olacak."

"Fakat güç ünitesinin geri kalanının, özellikle de içten yanmalı motorun önemli ölçüde farklı olduğunu söylemeliyim."

"Yüzde 10 etanol [ve yüzde 90 fosil yakıt] içeren yeni yakıt, bir şekilde yanma sürecini çok değiştirdi."

"Hepimiz aşağı yukarı 20 beygir güç kaybediyoruz, bu da bir şekilde yanma sürecinin kendisinin oldukça değiştiği anlamına geliyor."

"Bu bize güç ünitesinde pek çok gelişim fırsatı doğurdu ve biz onu epeyce değiştirdik."

Binotto, şasi hakkında ise şöyle dedi: "Sanırım uygulama yaklaşımımız gerçekten açık fikirlilik üzerineydi."

"Araç konseptini gözden geçirirken olasılıkların ne olduğunu düşündük. Sadece dış yüzeydeki değişiklikleri değil, aynı zamanda yerleşimin nasıl olabileceği, süspansiyon tasarımı, temel mimari, güç ünitesi ve güç ünitesinin yapısı gibi iç değişiklikleri de düşündük. Yani gövdenin altını da içeriyordu."

"Takımın büyük yenilikler yaptığına inanıyorum. Şu anda tamamlamakta olduğumuz genel tasarım, 2021'den çok farklı."