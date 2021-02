Ferrari'nin 2021 takım lansmanından öğrendiğimiz beş şey

Lansman etkinliğinde SF21'in ilk görüntüleri ortaya çıkmadı, çünkü takım, 2021 yılında kullanacağı SF21'in lansmanını 10 Mart'ta yapmayı planlıyor.

Yine de takım patronu Mattia Binotto ve takım pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz, kışın nasıl geçtiği ve önlerinde ne tarz bir yıl olduğuna dair pek çok bilgi verdiler.

Ferrari geçen yıl 1980'den beri en kötü yılını geçirmişti ve bu yıl daha iyisini yapmaktan başka çaresi yok gibi görünüyor.

Biz de sizler için lansmandan yeni Ferrari sezonuna dair öğrendiğimiz beş şeyi derledik.

Ferrari, 2020 sezonunda hem güç ünitesinde hem de aerodinamik anlamda sorunlarla boğuşmuştu. Motor yeterince güçlü değildi ve araç, aerodinamik anlamda çok fazla sürüklenmeye sahipti.

Takım sadece düzlüklerde yavaş olmakla kalmadı, aynı zamanda virajlarda da yavaş kaldı. Çünkü düzlüklerde hız kazanmak için yere basma gücünü düşürmek zorunda kaldılar.

Ferrari, ilk birkaç yarışın ardından 2021 için farklı şeyler yapması gerektiğini hemen anladı ve bu yüzden her iki tarafta da gelişim çalışmaları yürüttü. Bu kapsamda daha fazla güce sahip olacak yepyeni bir motora tasarlandı. SF21'in aerodinamisi de, verimliliği artıracak şekilde yeniden dizayn edildi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, yeni SF21 aracıyla beraber artık düzlüklerde sorun yaşamalarını beklemiyor.

Binotto, "Bugünkü simülasyonlarımıza, dinamometreden gelen güç verilerine ve aracın rüzgar tünelindeki sürüklenmesi açısından sahip olduğumuz verilere dayanarak söylüyorum ki, düzlüklerde kaybettiğimiz hızı oldukça büyük bir şekilde geri kazandık."

"Bu yüzden hızın eskisi gibi bir sorun olmamasını bekliyorum. Rekabetçi olabilmeyi umuyoruz, ancak bunu sadece Bahreyn'e gittiğimizde öğrenebileceğiz. Çünkü her zaman diğerlerinin neler yaptığına bağlıdır."

"Ancak aracımızın geçen yıl sahip olduğumuz araca kıyasla kesinlikle daha verimli olduğunu düşünüyoruz ve verimli derken, hem aero hem güç ünitesi anlamında konuşuyorum." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35, Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Lance Stroll, Racing Point RP20, and Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, at the restart

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images