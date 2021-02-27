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Formula 1 / Analiz

Ferrari'nin 2021 takım lansmanından öğrendiğimiz beş şey

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Ferrari, 2021 Formula 1 sezonu hazırlıklarına tüm hızıyla devam ederken İtalyan takım, dün Maranello'da takım lansmanı düzenledi ve ardından röportajlar gerçekleştirildi.

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Ferrari'nin 2021 takım lansmanından öğrendiğimiz beş şey

Lansman etkinliğinde SF21'in ilk görüntüleri ortaya çıkmadı, çünkü takım, 2021 yılında kullanacağı SF21'in lansmanını 10 Mart'ta yapmayı planlıyor.

Yine de takım patronu Mattia Binotto ve takım pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz, kışın nasıl geçtiği ve önlerinde ne tarz bir yıl olduğuna dair pek çok bilgi verdiler.

Ferrari geçen yıl 1980'den beri en kötü yılını geçirmişti ve bu yıl daha iyisini yapmaktan başka çaresi yok gibi görünüyor.

Biz de sizler için lansmandan yeni Ferrari sezonuna dair öğrendiğimiz beş şeyi derledik.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

SF21, 2021'de düzlüklerde yavaş olmayacak

Ferrari, 2020 sezonunda hem güç ünitesinde hem de aerodinamik anlamda sorunlarla boğuşmuştu. Motor yeterince güçlü değildi ve araç, aerodinamik anlamda çok fazla sürüklenmeye sahipti.

Takım sadece düzlüklerde yavaş olmakla kalmadı, aynı zamanda virajlarda da yavaş kaldı. Çünkü düzlüklerde hız kazanmak için yere basma gücünü düşürmek zorunda kaldılar.

Ferrari, ilk birkaç yarışın ardından 2021 için farklı şeyler yapması gerektiğini hemen anladı ve bu yüzden her iki tarafta da gelişim çalışmaları yürüttü. Bu kapsamda daha fazla güce sahip olacak yepyeni bir motora tasarlandı. SF21'in aerodinamisi de, verimliliği artıracak şekilde yeniden dizayn edildi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, yeni SF21 aracıyla beraber artık düzlüklerde sorun yaşamalarını beklemiyor.

Binotto, "Bugünkü simülasyonlarımıza, dinamometreden gelen güç verilerine ve aracın rüzgar tünelindeki sürüklenmesi açısından sahip olduğumuz verilere dayanarak söylüyorum ki, düzlüklerde kaybettiğimiz hızı oldukça büyük bir şekilde geri kazandık."

"Bu yüzden hızın eskisi gibi bir sorun olmamasını bekliyorum. Rekabetçi olabilmeyi umuyoruz, ancak bunu sadece Bahreyn'e gittiğimizde öğrenebileceğiz. Çünkü her zaman diğerlerinin neler yaptığına bağlıdır."

"Ancak aracımızın geçen yıl sahip olduğumuz araca kıyasla kesinlikle daha verimli olduğunu düşünüyoruz ve verimli derken, hem aero hem güç ünitesi anlamında konuşuyorum." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35, Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Lance Stroll, Racing Point RP20, and Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, at the restart

Lando Norris, McLaren MCL35, Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Lance Stroll, Racing Point RP20, and Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, at the restart

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari'nin sezonunun nasıl geçeceği, sezon başında belli olacak

Ferrari, geçen yılın tekrarlanmayacağını bilse de, altıncı bitirdiği 2020 sezonunun ardından, yeni sezonda varını yoğunu ortaya koyamayacak.

2022 yılında büyük kural değişiklikleri olacak ve takım, kaynaklarını olabildiğince hızlı bir şekilde yeni araca aktarmak istiyor. Takımlar eğer şu anda geride kalırsa, gelecek yılın başında bunun bedelini ödemeleri gerekebilir.

Tüm takımlar, kaynaklarını bu yıl ve 2022 projeleri arasında bölmek zorunda kalacaklar ve Ferrari, daha erkenden gelecek yıla odaklanacak.

Takım patronu Mattia Binotto, tam da bundan ötürü sezon başında hızlı bir araca sahip olmanın önemli olduğunu düşünüyor. 

Binotto, "2022 aracı o kadar büyük bir değişim yaratacak ki, sahip olduğumuz gücün çoğunu oraya ayırmamız gerekecek. Bu yüzden sezon başında aracın yol tutuşunun nasıl olduğu çok önemli olacak, çünkü bu bir şekilde sezonun geri kalanında görebileceğimiz performans seviyesi ortaya çıkacak." dedi.

Kısacası Ferrari, sezon başında neredeyse, sezon sonunda da orada olacak gibi görünüyor.

Carlos Sainz Jr., Ferrari

Carlos Sainz Jr., Ferrari

Photo by: Ferrari

İlk yarışlarda Sainz'ı zorlu bir görev bekliyor

Ferrari'den teklif almak, Carlos Sainz için rüya gibiydi, ancak İspanyol pilot takım değiştiren her sürücü gibi zor zamanlardan geçiyor.

Maliyetleri azaltmak amacıyla alınan önlemler ve sezon öncesi testlerinin bu yıl sadece üç gün sürecek olması, Sainz'ın Ferrari'ye alışmasını zorlaştırıyor. Çünkü İspanyol pilot temelde yeni araçla sadece 1.5 günlük bir sürüşün ardından Ferrari'yle ilk yarışına çıkacak.

Bir pilotun, yeni takımına adapte olması karmaşık bir süreç ve Sainz'ın geçen yılki Abu Dhabi genç sürücü testine katılamaması, işini hiç kolaylaştırmıyor.

Ferrari bu yılın başında Fiorano'da 2018 aracıyla özel bir test düzenledi ve Sainz orada direksiyona geçerek en azından ekibe alışmaya çalıştı. Sonrasında da Sainz, bu hafta başında Pirelli'nin 18 inç lastiklerini test etmek için 2019'da kullanılan SF90'ı sürdü.

Yine de hem kendisi hem de takım, ilk yarışta istediği seviyeye gelebilme konusunda zorlu bir görevle karşı karşıya olacak.

İspanyol pilot, "İsteğim ilk yarışa %100 hazır olmak, ancak gerçekçi olmak gerekirse, tüm bu yıllardaki takım değişikliği deneyimlerim bana, buna ulaşmanın çok zor olduğunu söylüyor."

"Her zaman, yarıştan yarışa, veya yarış hafta sonundan yarış hafta sonuna antrenmanlarda, sıralamalarda ve yarışlarda yaşamanız gereken deneyimler ve duygular vardır. Tüm bu şeyleri testler yerine yarışlarda öğrenirsiniz."

“Yani her sürücü için 1.5 günlük teste sahip olmak kesinlikle yardımcı olmayacak, ama aynı zamanda, son dönemlerde takım değişikliği yaparak kazandığım deneyime güvenmeye ve yarışlara maksimum seviyemde gelmeye çalışacağım." açıklamalarında bulundu.

Binotto ise şunları ekledi: "Hâlâ biraz vakit alan bir süreç olacak. Bu nedenle sezon başında takıma %100 adapte olmasını beklemiyoruz, ama yine de her gün önemli olacak. Sezonun başlangıcı için hazır olacağına inanıyorum, %100 olmasa bile oraya yakın olacak."

“Sonuçta o bir çaylak değil. Profesyonel bir pilot ve deneyimlediği F1 sezonları var. Bu yüzden durumu çok iyi yöneteceğine ve hazır olacağına eminim.”

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Ferrari

COVID-19 olmak Leclerc'i etkilemedi

Sezon boyunca, COVID-19 karşısında kendisini en iyi şekilde korumayı başaran Charles Leclerc, Ocak ayında bu virüse yakalandı ve sezon öncesi test çalışmaları etkilenmiş oldu.

Kendini bir süre izole eden Leclerc'in hastalığı ne kadar ciddi atlattığı ve bunun etkileri bilinmiyor. Ancak Lewis Hamilton, Bahreyn'de COVID-19'a yakalandıktan sonra Abu Dhabi'deki dönüşünden de o kadar iyi değildi.

Leclerc, bunun iyi bir şey olmadığını kabul etse de, kendisinde hiçbir kalıcı etkisi olmadığını ve bu kış hem Ferrari hem de Maranello'yla her zamankinden daha yakın çalıştığını dile getirdi.

Konu hakkında konuşan Leclerc, ”Neyse ki beni o kadar da kötü etkilemedi, bu yüzden kendimi tamamen iyi hissediyorum. Her şeyin normale döndüğünden emin olmak için virüsü atlattıktan hemen sonra bazı fiziksel testlere girdim ve durum tamamen iyiydi."

"Bence bu yıla kadar, sezon başlangıcından önce Ferrari'de hiç bu kadar uzun süre bulunmamıştım. Ayrıca eski araç ile biraz test yaptık. Bu yüzden kendimi tamamen hazır hissediyorum." dedi. 

Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Ferrari

Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Ferrari

Photo by: Ferrari

Sainz ve Leclerc birbirleriyle savaşmayacaklar

Ferrari son yıllarda, pilotları arasındaki sorunlar nedeniyle zaman zaman baş ağrıları yaşadı. Özellikle Leclerc ve Sebastian Vettel, son iki yıllık süreçte birden fazla kez temas yaşadılar.

Leclerc ve Vettel, kariyerlerinin tamamen farklı aşamalarında olan iki sürücüydü ve aralarındaki üstünlük mücadelesi nedeniyle zaman zaman suların ısınması kaçınılmazdı. Şimdi Vettel gitti ve onun yerine Sainz geldi. Bu, takım için yeni bir sayfa anlamına geliyor ve ilk gelen açıklamalar, garajın iki tarafı arasında daha fazla uyum olduğu yönünde.

Ferrari, hayal kırıklığı olan 2020 sezonundan sonra geriye düşmüşken ve Sainz, Vettel'in karşılaştığı "dünya şampiyonluğundan aşağı her şey başarısızlıktır" beklentisiyle sınırlandırılmadığından, verilen mesaj daha çok; mevcut Ferrari kadrosunun, kendi hedeflerinden önce takıma yardım etmeyi düşündüğü şeklinde.

Leclerc şunları söyledi: "Bence en önemli şey, pist üstünde ve dışında olanların ayrımını yapabilmemiz ve her araçtan çıktığımızda birlikte çalışarak takımın gelişimini nasıl ilerletebileceğimizi düşünmek, aynı zamanda bir noktaya kadar araç içinde de strateji konusunda aynısını yapabilmek."

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari with Charles Leclerc and Carlos Sainz Jr., Ferrari

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari with Charles Leclerc and Carlos Sainz Jr., Ferrari
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Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
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Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz Jr., Ferrari

Carlos Sainz Jr., Ferrari
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Fotoğraf: Ferrari

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari
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Fotoğraf: Ferrari

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari with Charles Leclerc and Carlos Sainz Jr., Ferrari

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari with Charles Leclerc and Carlos Sainz Jr., Ferrari
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Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
6/8

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz Jr., Ferrari

Carlos Sainz Jr., Ferrari
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Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Ferrari

Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Ferrari
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Fotoğraf: Ferrari

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Ferrari
Editör Jonathan Noble

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