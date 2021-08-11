Ferrari'nin 2021 F1 sezonunda gelişme kaydettiğini gösteren istatistikler

Ferrari'nin şampiyonada 6. olduğu 2020'den sonra gösterdiği gelişim cesaret verici olsa da, bu seneyi üçüncü sırada tamamlamak takımın nihai hedefi değil.

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, geçmişte olduğu gibi bu seneki açıklamalarında da önemli olanın sene sonundaki şampiyona pozisyonlarından ziyade gelişimin devam etmesi olduğunu söyledi.

Gelişimi değerlendirmek bazen öznel olabilir ve Ferrari'nin üst düzey yönetimi haricindeki insanların takımın öndekilerle farkı kapatması için neler yapması gerektiğini anlaması zor olabilir.

Bu sene tabii ki bazı açık, üst düzey performanslar oldu. Charles Leclerc'in Monako ve Bakü yarışları öncesinde pole pozisyonlarını kazanması, takımın doğru yolda olduğunu gösterdi.

Ancak Binotto, Ferrari'nin şu anda tam olarak nerede olduğunu anlayabilmek için daha detaylı verileri incelemeyi tercih ediyor. Ve işlerin nereye gittiği konusunda onu oldukça şaşırtan bu rakamlar.

Puan açısından atılan adımı herkes görebilir. Takım bu sene ilk 11 yarışın ardından 163 puan topladı ve McLaren'la takımlar şampiyonasında üçüncülüğü paylaşıyor. Ferrari şimdiden, geçen sene kazandığı 131 puanı geride bırakmış oldu.

Ancak daha da etkileyici olanı, Ferrari'nin geçen sene ilk 11 yarışın ardından sadece 80 puana sahip olması.

Binotto, "Geçen sene aynı sayıda yarışa göre iki kat puan kazanmış durumdayız. Tüm gride bakarsak, bu alanda en çok ilerleme kaydeden biziz."

"Tur zamanlarına ve aracın saf hızına, yani maksimum performansı aldığımız sıralama performansına bakarsak, tüm sezon ortalamasına baktığımızda geçen sene pole ortalamasının 1.4 sn gerisindeydik. Bu sene ise 0.7 sn gerisindeyiz."

"0.7 sn'lik fark hâlâ büyük bir fark ve göz ardı edilebilecek bir şey değil. Bunun tamamen farkındayız. Ancak yine de en iyilerle farkı yarı yarıya azalttık. Bu cesaret verici çünkü doğru yolda olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Binotto'nun büyük kazanç sağladıklarını düşündüğü bir diğer alan ise pit stopları. Binotto'ya göre Ferrari, yine en iyiler arasına döndü.

Binotto, "Ben her zaman, bir pilot yeşil ışık yanmadan yani pit kutusundan 3 sn altında çıkarsa onun iyi bir pit stop olduğunu düşünürüm."

"3 sn yüksek gibi görülebilir ancak ben her zaman, strateji için istikrarlı olunması gerektiğini söylerim. Sadece hızlı değil, aynı zamanda istikrarlı olmalısınız."

"Bir yarışta sorun yaşıyorsanız ve pit stop 5-6 sn sürüyorsa ne olur? Bu tür durumlar çok zorlayıcı olabilir."

"3 sn altındaki zamanlara baktığımızda 2021'de şu ana kadar kaç kez o sürenin altına inebildik? Şu ana kadar bu seviye %84 oldu. Geçen sene ise bu oran %48'di."

"Burada da takım ve pit stoplardan sorumlu pit ekibi olarak hem pit stop süresini hem de kalitesini arttırdığımızı gösteriyoruz."

"Geçen sene 3 sn altındaki pit stop oranı açısından 8. sıradaydık. Yani bizden daha iyi iş çıkaran 7 takım vardı."

"Bugün ise 2. sıradayız. Yani 3 sn'nin altında pit stop yapma oranı açısından bizden daha iyi olan sadece bir takım var."

"Bunlar hem takım hem de genel olarak araç bakımından sahip olduğumuz sayılar. 2020'ye kıyasla 2021'de kesinlikle iyileşme var. Yönümüz cesaret verici." dedi.

Charles Leclerc, Marc Gene and Mattia Binotto with a 1951 Ferrari 375 Photo by: Ferrari

Yine de daha fazla gelişime ihtiyaç var

Mercedes ve Red Bull'la farkı yarı yarıya azaltmak doğru yönde atılan iyi bir adım. Binotto, farkı %60 motor, %40 şasi tarafında yapılan iyileştirmelerle kapattıklarını söyledi.

Bu seneki gelişim ne kadar iyi olursa olsun, Ferrari için gerçek olan gelecek sene Mercedes ve Red Bull ile saf hız açısından mücadele etmek istiyorsa bir kez daha büyük bir adım atmak zorunda olması.

Ferrari, sezonun ikinci yarısında motor tarafında yapacağı "büyük" güncellemenin bu hedefe yardımcı olmasını umuyor ancak araç tarafında sihirli bir şeyler bulmasının zor olacağını kabul ediyor.

Binotto, "En iyilerle hâlâ, dediğimiz gibi sıralamalarda 0.7 sn'lik bir fark var. 0.7 sn'lik fark tek bir alandan kaynaklanmıyor. Birçok alanın toplamı sonucunda bu fark oluşuyor. Yani aerodinamikler, güç ünitesi ve araçtaki tüm sistemlerin toplamı."

"Aynı zamanda tek bir alanda eksik olduğumuzu düşünmüyorum. Tek bir alanda eksik olmak daha kötü olurdu çünkü bu durumda tek bir alanda çok fazla iyileşmemiz gerekirdi. Bu da daha zor olurdu. Yani farklı alanların toplamı bu kadar." dedi.

Fransa Grand Prix'sinden çıkarılan dersler

Ferrari için en zor zamanlardan birisi Fransa GP'ydi. Lastiklerinde zorlanan Carlos Sainz ve Leclerc, o yarışı puansız bir şekilde tamamlamıştı.

O öğleden sonra, Ferrari SF21'in ön lastik yönetiminde doğuştan gelen bir zayıflığa sahip olduğu ortaya çıktı ve bunun üzerine Maranello merkezli ekip sorunu anlamak ve çözmek için araştırma başlattı.

Araştırmanın cevabı hızlı oldu ve takım, Fransa'dan sonra bir daha öyle kötü bir yarış günü geçirmedi.

Takımın keşfettiği şey konusunda Binotto, "Maranello'da bu konuda araştırma yaparken; 'Araçta mı konseptte mi bir sorun var ve bunların sonucunda mı lastiklerde sorun yaşıyoruz?' diye düşündük."

"Sadece Fransa'ya değil, daha önceki yarışlara da bakarsak, tüm gride kıyasla ön lastikleri en çok kullanan taraf bir şekilde biz oluyorduk. Yani bu araç konseptinden mi yoksa araç ayarlarından mı kaynaklanıyordu? Yoksa lastik yönetimi ve pilotun stilinden kaynaklanan bir şey mi vardı?"

"Yani o dönemde süspansiyon geometrisi, ağırlık dağılımı vb araç parametreleriyle oynamaya çalıştık."

"Pist dışı ve pilot simülasyonu gibi değişik simülasyon çalışmaları yaparak araç tasarımının lastik kullanımı üzerine etkisini haritalamaya, araç tasarım konsept parametreleriyle oynayarak Fransa'da yaşadığımız lastik sorununu tekrarlamaya çalıştık."

"Ardından ayarlar üzerinde çalıştık. Elinizde bir araç var, onun ayarlarıyla ve tasarımıyla oynayabilirsiniz. Ancak aynı zamanda toe, camber, sertlik, ağırlık dağılımı, ağırlık dengesi, aero dengesi gibi şeylerle oynayarak lastik kullanım açısından durumu tekrarlayıp tekrarlayamadığınıza bakarsınız."

"Ve daha iyi bir genel korelasyon olması için simülatörde lastikleri modellemeye çalıştık." dedi.

Yapılan araştırmaların sonucunda, Ferrari'nin arka lastikleri daha iyi korumak için yaptığı ayarların ön tarafta kaymaya neden olduğu ve SF21'in bu yüzden ön lastikleri hızlı tükettiği anlaşıldı.

Binotto, "Lastikleri fazla kullanıyorsanız, kayıyorsunuzdur. Bu kadar basit. Ve kayıyorsanız, kaymanın nedeni ayarlar olabilir."

"Aracın arkasını iyi bir arka stabilite ile frenlemede koruyabilirsiniz ancak bu orta ve yüksek hızlı ya da düşük hızlı virajlarda önden kaymaya neden olur. Tüm bunların bir araya gelmesiyle oldu."

"Ancak takip eden yarışlarda, önden ya da arkadan kaymada daha dengeli olmaya çalıştık. Ön tarafı daha az kaydırmaya ve lastikleri bu şekilde kontrol altında tutmaya çalıştık."

"O yönde attığımız tüm adımların doğru olduğu kanıtlandı. Lastik kullanımı açısından doğru yönü bulduk."

"Nitekim Avusturya'da, hatta Britanya'da ve Macaristan'daki durumun yanı sıra, son yarışlarda ön lastiklerle mücadelemizde bir gelişme kaydedebildiğimizi gösterdik. Şu anda Fransa'dan önceki kadar kritik bir durum var gibi görünmüyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

En iyi pilot kadrosu

Ferrari'nin oldukça mutlu olduğu alanlardan birisi pilot kadrosu gibi görünüyor. Sebastian Vettel'in yerine Leclerc'in yanına Sainz'ı getiren Binotto, geçtiğimiz günlerde F1'deki en iyi pilot kadrosuna sahip olduklarını söyleyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu konuya açıklık getiren Binotto, "Bu benim şahsi yorumum. Her ikisi oldukça genç. Bu harika bir şey çünkü gelecek için sağlam bir temel oluşturmaya çalışıyoruz. Ancak aynı zamanda onlar deneyimliler."

"Charles'ın çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Hâlâ gelişiyor ve çok büyük potansiyele sahip. Henüz en iyi seviyesine ulaştığını düşünmüyorum."

"Carlos takıma çok iyi adapte oldu. Pilotların entegrasyonu açısından; hem kendi aralarındaki ilişkileri hem pist üstündeki entegrasyonları, hem de Maranello'daki mühendislerle olan çalışmaları açısından kadronun çok iyi çalıştığını söylemeliyim."

"Harika potansiyelimizin olduğunu gösteriyor ve bu potansiyelde çok daha fazlasının olduğundan eminim."

"Şampiyona açısından neredeyse aynı puanı topladılar, 83 - 80. Takımlar şampiyonluğu için her iki pilotunuzun da iyi performans göstermesine ihtiyaç duyarsınız. Bu açıdan şu anda buna sahibiz."

"İki sağlam sürücüye, iki sağlam yarışçıya sahibiz. Zamanla doğru araca sahip olduklarında, her ikisinin de iyi iş çıkaracağından oldukça eminim." dedi.

Ferrari'nin 2021'de gösterdiği gelişim, Binotto'nun Sainz ve Leclerc'in doğru araca sahip olmak için çok beklememeleri konusunda umutlu olmasını sağlıyor