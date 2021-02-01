Ferrari'nin 2020'de yaşadığı sorunlar, tüm üreticiler için nasıl ders oldu?

Maranello merkezli ekip, sezon öncesi testlerin başlamasının ardından sorunlarını biliyor olsa da sene içerisinde Covid-19'la alakalı yapılan kural değişikliği, takımın elini kolunu bağladı.

Pandemi döneminde ortaya çıkan finansal krizde F1'in hayatta kalabilmesi için harcamaları düşürecek bazı tedbirler alınmıştı. Hem aracın hem de güç ünitesinin gelişimini kısıtlayan kurallar getirildi.

Kısıtlamalardan birisi motorların dondurulmasıydı. Yani sezon başında kullanılan motorun sezon boyunca kullanılması gerekti.

Bunun sonucunda Ferrari durumu düzeltmek, motora performans kazandırmak için ne gerektiğini biliyor olsa dahi sezon içerisinde bir şey yapamadı.

Geçen sene sonunda konuşan Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, kurallar gelişime izin verecek şekilde açık olsaydı, bu durumda sezon boyunca motor gelişimini öncelikli tutacaklarını söylemişti.

Binotto, "2020'de motorlar dondurulmuş olmasaydı, o zaman sezon içerisinde çözmeye çalışacağımız ilk sorun güç ünitesi olurdu."

"Yani 2021 gelmeden önce 2020'de kesinlikle (motor) güncellemesi olurdu. Bu güncelleme en azından griddeki en kötü motor olmamamızı sağlayacak kadar yeterli olurdu." demişti.

Ferrari'nin geçen sene yaşadığı elinin kolunun bağlı olması durumu, 2021 öncesinde tüm F1 motor üreticileri için bir uyarı oldu.

Motorların dondurulması kuralı hâlâ devrede olacak. Yani Bahreyn'de araçlarda yer alacak motorlar, tüm sezon boyunca kullanılmak zorunda olacak. Motor üreticilerinin olası bir sorunu ya da eksikliği gidermek için ikinci şansları olmayacak.

Mercedes'in Teknik Patronu James Allison, geçen hafta yaptığı açıklamada güç ünitesi bölümünün stresli bir kış dönemi geçirdiğini ve ciddi mücadele verdiklerini söylemişti.

Allison, "Güç ünitesi şirketinin güç ünitesinden daha fazla performans bulmak için zorlamasının yanında, ki bunun için çok yoğun çaba veriyorlar, bunu daha az hataya yer verecek bir ortamda yapmaları gerekiyor."

"Geçtiğimiz senelerde, sezon içerisinde güç ünitesi için 3 fırsat oluyordu. Her bir yeni güç ünitesinde, farklı tasarım olabiliyordu ve piste getirdiğimiz her güç ünitesinde performansı iyileştirmeyi umuyorduk."

"2021'de ise pist üstünde performans sergilemek için sadece bir fırsat verilecek. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede motora performans eklememiz gerektiğini, ardından ona bağlı kalacağımızı, bunun için tek bir fırsatımızın olacağını bilmeliyiz."

"Bu durum gerçekten güç ünitesi organizasyonu üzerindeki, tek seferde çok şey başarma baskısını arttırıyor." dedi.

Bu durum özellikle Red Bull'un geleceği açısından kritik olabilir. Red Bull, 2022'den itibaren 2025'e kadar motorların dondurulması konusunda F1 Komisyonu'ndan cevap bekliyor.

Milton-Keynes merkezli ekip, 2021'den sonra Formula 1'den çekilecek olan Honda'nın güç ünitesi projesini devam ettirme konusunda bir ön sözleşmeye sahip.

Ancak bunun için Red Bull, gelecek seneden itibaren motorların dondurulmasını istiyor çünkü motor güncellemesi için gerekli devasa AR&GE kaynaklarına ve bütçesine sahip olmadığını belirtiyor.

Diğer tarafta Renault'nun 2022 için yeni bir motor üzerinde çalışıyor olması Red Bull'un talebini karmaşık hale getiriyor çünkü Renault, 2022'den önce motorların dondurulmasına izin vermiyor.

Sonunda tarafların belli ödünler vermesiyle bir uzlaşma olması bekleniyor ancak yine de 2021'de Bahreyn'den itibaren motor gelişimine izin verilmeyecek olması nedeniyle Red Bull'un kısa vadeli geleceği de ilk yarışlarda belli olacak.

Honda'nın kış döneminde Mercedes'le olan farkı kapatmak için yaptığı iş kritik olacak. Honda ve Red Bull tarafından gelen açıklamalar cesaret verici olsa da gerçekler piste çıkıldığında ortaya çıkacak.

Red Bull'un yıldız ismi Max Verstappen, geçen sene sonunda yaptığı açıklamada, "Honda tarafı çok olumlu ancak diğer takımların da yerlerinde saymayacağını biliyorum. Onlar da motorlarını geliştirmek için sıkı çalışıyorlar. Umarım farkı biraz kapatabiliriz. Bunu göreceğiz." demişti.

Bahreyn'deki ilk test ve yarış için geri sayım devam ediyorken bu sefer sadece yeni araçlar değil, yeni motorlar da büyük önem taşıyor çünkü motorların performansı, sezonun kalanı için belirleyici olacak.

Ferrari'nin geçen sezon boyunca yaşadığı sıkıntı, tüm takımlar için sezon başında her şeyi doğru yapmamaları halinde sezon boyunca bunun sıkıntısını yaşayacaklarını görme açısından paha biçilemez bir ders oldu.