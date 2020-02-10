Shell Motorsport
Ferrari'nin 2020 F1 aracı lansmanı Motorsport.com'da yayınlanacak
Ferrari, 2020 Formula 1 sezonunda kullanacağı aracını salı günü Türkiye saati ile 20:30'da tanıtacak. Motorsport.com, Ferrari'nin 2020 F1 aracı lansmanını canlı olarak yayınlayacak.
2020 F1 sezonu öncesinde heyecan lansmanlarla başlıyor. Yeni sezon öncesinde şu ana kadar Haas F1 yeni aracı VF-20'yi tanıtan ilk takım olurken, Mercedes yeni aracının renk düzenini eski aracı üzerinde gösterdi.
Sezonun en çok merak edilen araçlarından olan, daha doğrusu en çok merak edilen aracı olan* Ferrari'nin yeni F1 aracı yarın tanıtılacak.
Ferrari, 2020 F1 aracını Reggio Emilia'da bulunan Romolo Valli Municipal Theatre'de tanıtacağını açıklamıştı. Lansman töreni, Türkiye saati ile 20:30'dan itibaren Motorsport.tv aracılığıyla Motorsport.com'da canlı olarak yayınlanacak.
Lansmanı bu sayfadaki video playerdan ya da buradan izleyebilirsiniz.
*Motorsport.com'un son 3 yıl istatistiklerine (2017, 2018, 2019) göre sezonun en çok görüntülenen lansman haberi, Ferrari lansman haberleri oluyor.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Takımlar
|Ferrari Şimdi al
|Editör
|Abdullah Çelik
Ferrari'nin 2020 F1 aracı lansmanı Motorsport.com'da yayınlanacak
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