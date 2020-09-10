Ferrari'nin yeni renk düzeninden ilk pist üstü fotoğraflar ortaya çıktı
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Ferrari'nin bu hafta sonu yapılacak 1000. F1 yarışı için hazırladığı renk düzenine dair ilk pist üstü fotoğraflar ortaya çıktı.
Ferrari, bu hafta sonu yapılacak 1000. yarış için özel bir renk düzenini hazırlamıştı.
Bugün yeni renk düzenine dair ilk pist üstü fotoğraflar geldi.
*Daha fazla fotoğraf geldikçe haber güncellenecek.
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Ferrari SF1000 front wing detail
1/6
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari SF1000 in the pitlane
2/6
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari SF1000 of Sebastian Vettel
3/6
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Ferrari SF1000 of Sebastian Vettel
4/6
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Ferrari SF1000 of Sebastian Vettel
5/6
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
The Charles Leclerc Ferrari SF1000
6/6
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
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