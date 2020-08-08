Ferrari'den sonra Renault ve McLaren da FIA'nın Racing Point kararına itiraz ediyor!

Renault'nun çok sayıdaki protestosunun ardından FIA Hakemleri, Cuma günü Racing Point RP20'nin fren kanallarının, FIA Sportif Yönetmeliklerini ihlal ettiğini duyurdu.

Racing Point, takımlar şampiyonasında geçerli olan 15 puanlık bir puan silme cezası aldı ve aynı zamanda 400 bin euro da para cezasına çarptırıldı. Ancak yılın geri kalanında aynı fren kanallarını kullanmaya devam edebilecekler. Bu da bazı endişelere yol açıyor.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, cuma günü yaptığı açıklamada, FIA'nın aldığı kararı "dikkatlice" gözden geçireceklerini ve bir sonraki adımın ne olacağını düşüneceklerini söyledi. Ferrari, cuma günü akşam kısa bir açıklamada bulundu ve FIA'nın kararına itiraz edeceklerini doğruladı.

Açıklamada, "Bu sabah FIA hakemlerinin Racing Point'le ilgili almış olduğu karara itiraz etme niyetimizi, az önce bildirdiğimizi doğrulayabiliriz." denildi.

Kısa bir süre sona Motorsport.com'a konuşan McLaren sözcüsü, Woking merkezli ekibin de karara itiraz etmeyi planladığını ve bu konudaki niyetini FIA'ya bildirdiğini doğruladı.

Kaynaklar, Renault'nun konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmamasına rağmen karara itiraz etme niyetinde olduklarını belirttiler.

Böylelikle itirazda bulunan takım sayısı üçe çıkacak.

İtiraz etme niyetini FIA'ya bildiren Renault, Ferrari ve McLaren'ın FIA'nın Uluslararası Temyiz Mahkemesi'ne taşınacak olan davayla ilgili itirazlarını resmileştirmek için (dün itibariyle) 96 saati bulunuyor.

Diğer takımların da konuyla ilgili itirazda bulunmayı düşündüğü anlaşılıyor.