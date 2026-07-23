Ferrari’den Macaristan GP öncesi “kağıt üzerindeki" favorilik iddialarına yanıt
Ferrari’nin şasisi sayesinde Macaristan GP’de favori gösterilmesine yanıt veren Fred Vasseur, "kâğıt üzerindeki" avantajın başarıyı garanti etmediğini söyleyerek temkinli konuştu.
Frederic Vasseur, Ferrari
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Ferrari, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Macaristan Grand Prix’si öncesinde favorisi olarak öne çıkarılıyor. Hungaroring’in dar ve virajlı yapısının, gridin en güçlü şasisi kabul edilen SF-26’nın karakterine tam anlamıyla uyması bekleniyor.
Pistin motor gücüne daha az ihtiyaç duyması da İtalyan ekip için önemli bir avantaj. Sezon boyunca düzlük hızlarında Mercedes güç ünitesinin gerisinde kalan Ferrari, dar virajların ağırlıkta olduğu Budapeşte'de bu açığını kapatabilir. Üstelik motor gücünün kritik olduğu Silverstone ve Spa’daki son iki yarışta Charles Leclerc bir galibiyet ve bir ikincilik elde ederken, Lewis Hamilton üçüncülük ve dördüncülükle podyuma yakın performanslar sergiledi.
Tüm bu olumlu verilere rağmen Ferrari Takım Patronu Fred Vasseur, beklentileri yüksek tutmaktan kaçınarak hafta sonu boyunca "disiplin ve detaylara odaklanma" çağrısında bulundu.
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images
Vasseur, yarış öncesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı “Harika bir takım çalışması sayesinde performansımızı en üst seviyeye çıkardığımız, cesaret verici iki hafta sonunun ardından Budapeşte’ye geldik.”
“Bu durum bize özgüven veriyor ancak her hafta sonunun kendine özgü zorluklar barındırdığını da çok iyi biliyoruz.”
“Kâğıt üzerinde Hungaroring aracımızın özelliklerine biraz daha iyi uyabilir fakat bu tek başına asla iyi sonuçlar alacağımızın bir garantisi olarak görülmemeli."
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Son iki yarışta yakaladıkları ivmeyi korumak istediklerini belirten Vasseur, sözlerini şöyle tamamladı: "Her zaman olduğu gibi farkı yaratacak şey koordinasyon olacak. Hafta sonuna son iki yarışta sergilediğimiz konsantrasyon, disiplin ve detaylara gösterdiğimiz özenle yaklaşmak zorundayız.”
“Birleşmiş bir takımımız, son derece motive iki pilotumuz var ve tüm tifosilerimizin desteğine güvenebileceğimizi biliyoruz.”
“Amacımız aynı doğrultuda ilerlemeye devam etmek; Cuma gününden itibaren iyi çalışarak sıralama turları ve yarış için kendimizi mümkün olan en iyi konuma getirmek."
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