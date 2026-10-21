Formula 1 Amerika GP
Ferrari’den kritik transfer: Hamilton, Mercedes mühendisiyle tekrardan buluştu
Ferrari, Mercedes'in motor departmanının önemli isimlerinden Jasper van Schaick'i kadrosuna katarak teknik ekibini güçlendirdi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 21 Eki 2026 13:15
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Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images
Formula 1’de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Ferrari, Mercedes'in yüksek performanslı güç üniteleri bölümünden (HPP) dikkat çeken bir transfer gerçekleştirdi. LinkedIn profiline yansıyan bilgilere göre Jasper van Schaick, ekimden itibaren Maranello merkezli İtalyan ekipte şasi araç sistemleri uzmanı olarak göreve başladı.
2018’den bu yana sekiz yıla yakın Mercedes bünyesinde hizmet veren van Schaick, bu süreçte F1 güç ünitesi tasarımları üzerinde çalışmış ve şasi departmanıyla yakın iş birliği yürütmüştü. Son olarak HPP'de konsept mühendisi rolünü üstlenen başarılı isim, Mercedes'in yeni F1 motorlarının geliştirme sürecini yönetiyordu.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Bu kritik transfer, van Schaick'in yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ile Ferrari çatısı altında yeniden bir araya gelmesini sağladı.
Takımlar klasmanında 444 puanla ikinci sırada yer alan Ferrari, üçüncülük mücadelesi veren McLaren'ın 11 puan önünde yer alırken, Austin’deki yarış öncesinde şasi ve motor uyumunu van Schaick gibi deneyimli isimlerle bir adım öne taşımayı planlıyor.
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