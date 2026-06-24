Ferrari’den karar: Carlo Santi'nin görevine devam edeceği kesinleşti

Lewis Hamilton’a Ferrari’deki ilk sezonunda eşlik eden yarış mühendisi Riccardo Adami, ikili arasındaki anlaşmazlıklardan ve pist üstünde beklenen verimin alınamamasından şirket içinde başka bir pozisyona kaydırılmıştı.

Bunun üzerine Ferrari, yeni bir tam zamanlı mühendis arayışı sürerken Carlo Santi’yi sezon öncesi testlerinde geçici bir çözüm olarak yedi kez dünya şampiyonunun yanına yerleştirdi.

Ancak 2026 sezonunun ilk yedi yarışı boyunca ikilinin arasındaki harika uyum ve Barselona-Katalonya Grand Prix'sinde Hamilton’ın Ferrari koltuğundaki ilk zaferi, planları kalıcı hale getirdi. Yarışın ardından Hamilton ile podyuma çıkarak galibiyet kupasını kaldıran Santi, yıldız ismin yarış mühendisi olmaya devam edecek.

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

BBC Sport’a konuşan bir Ferrari sözcüsü, Santi'yi değiştirme gibi bir niyetlerinin olmadığını şu sözlerle doğruladı: "Carlo ve Lewis birbirleriyle harika bir uyum yakaladılar, şu anda onu değiştirmek gibi bir planımız yok."

İspanya'daki görkemli zaferinin ardından 52 yaşındaki İtalyan mühendise övgüler yağdıran Lewis Hamilton, hislerini şu şekilde dile getirdi:

"Onu podyumda, yanımda görmek harikaydı. Bu yıl takıma geçici olarak dahil olduğunda, onunla birbirimizi tanımıyorduk; daha önce hiç konuşmamıştık ve onun hakkında hiçbir şey bilmiyordum.”

"Ancak buluştuğumuz ilk andan itibaren hemen kaynaştık. Alışık olduğumun dışında yeni bir mühendisle bu bağı kurabilmek çok güzel.”

“Biliyorsunuz, çok uzun yıllar boyunca Peter Bonnington (Bono) ile çalıştım ve o bağ koptuğunda insan o hissi biraz kaybediyor; çünkü Bono artık Mercedes'te Kimi Antonelli ile çalışıyor."

Santi'nin sakin yapısına da değinen şampiyon pilot, "Carlo aslında çok ama çok sessiz biridir. Duygularını dışa vurmakta zorlandığını hepimiz görebiliyorduk; yüzünde sadece bir tebessüm vardı.”

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Bense ona kocaman sarılıp kendimi kendime çekerek teşekkür ediyordum. Bu zaferin, benim pilotluk aşkımı alevlendirdiği gibi, onun da mühendisliğe olan aşkını yeniden canlandırdığına inanmak hoşuma gidiyor." dedi.

Ferrari’nin deneyimli isimlerinden biri olan Carlo Santi, aslında yabancı olduğu bir rolde değil: 2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen'in Formula 1 kariyerindeki 21. ve son zaferini elde ettiği 2018 Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde de Fin pilotun yarış mühendisliğini üstlenmişti.