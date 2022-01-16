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"Ferrari'den gelen sesler pozitif"

Ekleyen:
, Şef Editör

Sky F1'den Ted Kravitz ve Karun Chandhok, son dönemde Ferrari'nin 2022 projesi hakkında pozitif bilgiler aldıklarını paylaştılar.

"Ferrari'den gelen sesler pozitif"

Uzun süredir yeni araçla ilgili proje üzerinde çalışan Ferrari, arka planda Mercedes ve Red Bull ile arasındaki farkı kapatmak için çaba gösteriyor.

2020 sezonunda takımlar şampiyonasında altıncı sırada yer alan İtalyan ekip, geçen yıl ileriye doğru iyi bir adım atmayı başardı ve bunu, 2021 sezonuna neredeyse hiç güncelleme getirmeyerek başardı.

Takımın yeni hibrit ünitesi, 2022 için umut verirken, sezon başlamadan önce şasi tarafında atılan adımlar da gelecek için iyi görünüyordu.

Son günlerde özellikle İtalyan basını, Ferrari'nin projesi hakkında pozitif haberler yapıyor ve Ferrari patronu Mattia Binotto, baskıyı azaltmaya çalışsa da, yaptıkları haberlerle beklentileri artırıyorlar.

Ferrari'nin 2022 projesi hakkında konuşan Sky Sports'tan Ted Kavitz, "Ferrari'den çok sayıda olumlu hareket ve olumlu ses duyuyorum."

"Motor tarafında işler iyi gidiyor ve yeni aracın son iki veya üç yılda gördüğümüz herhangi bir Ferrari'den çok daha agresif göründüğünü söylüyorlar." dedi.

Eski F1 pilotu ve yorumcu Karun Chandhok da benzer görüşler paylaştı ve şöyle dedi: "Noel'den hemen önce bazı insanlarla biraz konuşma fırsatım oldu ve çok iyimserdiler çünkü güç ünitesi tarafında büyük kazanımlar elde ettiklerini düşünüyorlardı."

"Honda ve Mercedes ile aynı seviyede değiller ama kilometrelerce ötede de değiller ve bu kısmın iyi olacağından eminler."

“Şasi kısmında, geçen sezon boyunca çok fazla kaynak tasarrufu yapabildiler çünkü Mercedes ve Red Bull'un aksine şampiyonluk mücadelesinde yer almadılar. Bu yüzden sezon başında mücadelede olacakları konusunda çok iyimserler.”

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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