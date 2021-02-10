Ferrari, çalışanlarına 7.500 Euro ikramiye verecek

Ferrari'nin İtalya'da bulunan fabrikalarındaki çalışanlar, 7.500 Euro'luk brüt rekabetçilik ikramiyesi alacaklar.

Bu değer, COVID için sayılmayan devamsızlık sayısına göre yeniden ölçülebilir.

İlgili karar Maranello merkezli şirket tarafından rekabetçilik ikramiyesi anlaşmasını imzalayan sendikalara bildirildi.

Ferrari çalışanları 2020'de % 6,3 artış göstererek -çoğu İtalya'da olmak üzere- dünya çapında 4.500'ün üzerine çıkmıştı.

İkramiye kapsamında - Maranello'daki açıklamaya göre - 16 Mart - 4 Mayıs 2020 tarihleri arasında üretim faaliyetinin askıya alındığı dönemin çalışma günleri kapsamında tanınması, mevcut önemli önlemler listesine dahil edildi.

Yedi hafta boyunca işi uzaktan çalışarak ilerletemeyecek çalışanlar, sosyal güvenlik kurumlarına başvurmaya gerek kalmadan, şirket tarafından ödenen ücretli izinler sayesinde düzenli bir şekilde maaş almıştı.

Belirli sertifikalara dayanarak, olağanüstü pandemi döneminden kaynaklanan devamsızlıklar, ödül miktarını hesaplarken dikkate alınmayacak.

2021'de elli işçi:

Tüm bu önlemler sayesinde işçilerin büyük çoğunluğu, %7'nin üzerinde prim alabilecek.

Çalışan sayısı da artmaya devam ediyor. Örneğin 2021'de, Nisan ve Mayıs ayları arasında planlanan 8 üstyapı departmanının iki vardiyasına geçiş için, Maranello fabrikasına halihazırda 50 yeni çalışan alındı.

Nisan ayındaysa Ferrari, işyerini daha güvenli hale getirmek ve çalışanların psikofiziksel refahını sağlayarak salgının üstesinden gelmek adına "Back on Track" programını başlatmıştı.

Çalışanlara seroloji testi:

Şirket, hem çalışanlara hem de ailelerine, gönüllü olarak seroloji testi uygulamayı teklif eden ilk şirketlerden biri oldu - bu süreçte de 25.000'den fazla test yapıldı - ve geçtiğimiz Kasım ayında Emilia Romagna bölgesinde hızlı PCR testlerini yapan ilk şirket oldu.

Ayrıca Ferrari, bulaşıcılığı önleme kurallarına uygun olarak, 2020 yılında çalışanlarına 63 bin saatin üzerinde eğitim verdi. Çoğunluğu uzaktan eğitim ile yapılan bu eğitim süresinin, 2019'daki 57 bin saate göre yaklaşık %11 artmış olduğu görünüyor.

Geçen sene yaşanan zorluklara rağmen şirket, 330'dan fazla çalışanının çocukları için Summer Center (Yaz Kampı) düzenledi. Ayrıca Ferrari, bursa en çok ihtiyaç duyan ve en çok hak eden öğrencilerden 57 tanesine de burs imkanı sağladı.