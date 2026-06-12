Ferrari’den Barselona güncellemeleri: 8 yeni parça tanıtıldı

2026 sezonununda ön sıralarda mücadele eden Ferrari, Barselona-Katalunya Pisti'nde SF-26 aracını adeta yeniledi.

Hafta sonu öncesinde duyurulan bu kapsamlı güncellemeler; tamamen yenilenmiş bir ön kanat tasarımını, tabanda yapılan köklü değişiklikleri, revize edilmiş bir difüzörü ve sidepod güncellemelerini içeriyor.

Toplamda sekiz yeni parçayı İspanya’ya getiren Ferrari, güncellenmiş ön kanat ile aerodinamik denge kapasitesini artırmayı, tabandaki değişimlerleyse SF-26'nın çalışma aralığındaki genel aerodinamik yükü artırmayı hedefliyor.

Yüksek hızlı virajları ve aerodinamik performansı ön plana çıkaran yapısıyla Barselona pisti, güncellemelerin verimliliğini ölçmek adına Formula 1 takımları tarafından gerçek bir sınav olarak kabul ediliyor.

Ayrıca burası, cadde pistlerinin ardından takımların üç serbest antrenman seansı boyunca araçlarını derinlemesine analiz edebileceği sezonun ilk geleneksel durağı olma özelliğini de taşıyor.

Şu anda takımlar sıralamasında Mercedes'in ardından ikinci sırada yer alan Ferrari'de, Monako'daki üst üste ikinci podyumunun ardından pilotlar şampiyonasında ikinciliğe yükselen Lewis Hamilton, takımın bu yenilikçi vizyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Perşembe günü Barselona padoğunda basının sorularını yanıtlayan yedi dünya şampiyonu, Ferrari’nin bu yılki geliştirme hızının kendisini fazlasıyla cesaretlendirdiğini belirterek şu dikkat çekici ifadeleri kullandı: "Neyin geliştirilmesi gerektiğini bildiğiniz, bunu dile getirdiğiniz ama hemen yapılamadığı için, aylarca sürdüğü için ya da kurallar yüzünden bir sonraki yıla kaldığı için bir türlü gerçekleşmediği senaryolarda bulunmak, kafanızı duvara vurmak gibidir ve çok zordur.”

Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Örneğin geçen yıl kendi kendime 'Bizim yaniliklerimiz nerede?' diyordum. Ferrari bu yeniliklerin öncüsü olmalı, tüm takımların kopyalamaya çalıştığı taraf olmalıydı.”

“Bu sezonsa piste diğer takımların yakından takip ettiği yenilikçi tasarımlarla geldiğimizi görüyorsunuz ve çok daha fazlası yolda, bu gerçekten heyecan verici.”

“Sanırım artık bu şeylerin gerçekleşmeye başladığını görmek ve Fred Vasseur'ün bana destek olarak istediğim bazı değişiklikleri yapmama yardım etmesi, beni sadece ayağa kalkıp en iyi yaptığım işi yapma konusunda tamamen özgür kılıyor."

Öte yandan İspanya’ya güncellemeler getiren tek ekip Ferrari değil: İtalyan ekibinin kapsamlı paketine karşılık rakipler McLaren ve Red Bull da Barselona'ya güncellenmiş ön kanatlarla gelirken Mercedes, bu hafta sonu yeni bir arka kanat tasarımını piste sürecek.