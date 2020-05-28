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Formula 1 / Son dakika

Ferrari'den ayrılan Tortora, Mercedes'in tasarım şefi yardımcısı oldu

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Ferrari'den ayrılan Tortora, Mercedes'in tasarım şefi yardımcısı oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
28 May 2020 13:20

Geçen yılın Mayıs ayında Mercedes'ten teklif alarak görevini bırakan Giacomo Tortora, 1 Haziran'da yeni takımındaki görevine başlayacak.

Giacomo Tortora, uzun süre Ferrari'nin simülatör şefliğini yapmıştı ve bu görevden ayrılmasından bu yana tam bir yıl geçti.

Ferrari'den Mercedes'e geçen James Allison'ın ekibine katılmak için teklif alan ve bu teklifi kabul ettikten sonra zorunlu bekleme sürecine giren Tortora, 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle Brackley'deki görevine başlayacak.

Tortora, tasarım şefi yardımcılığı gibi oldukça prestijli bir görev üstlenecek. Böylelikle baş tasarımcı John Owen'ın yardımcılarından bir tanesi olacak.

Tortora'nın Mercedes'e gelmesini isteyen isim Allison'dı ve bu konudaki isteğini Mercedes takım patronu Toto Wolff'a belirtmişti.

Geçen yılın sonunda Mercedes'e katıldığı haberleri gelmişti ancak Tortora'nın zorunlu bekleme süresinin 1 Haziran'da dolacağı anlaşıldı.

İtalyan mühendisin gelişiyle birlikte, Maranello'dan ayrılan ve Brackley'e geçen Ferrari çalışanları listesine bir yenisi daha eklenmiş oldu. Şimdiye kadar Aldo Costa, James Allison ve Lorenzo Sassi bu isimler arasındaydı.

 

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Editör Franco Nugnes

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