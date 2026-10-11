Formula 1
Ferrari'den açıklama: Rahatsızlanan Hamilton, röportajlara katılmayacak
Ferrari, Lewis Hamilton'ın kendisini iyi hissetmemesi üzerine Singapur Grand Prix'sinin ardından FIA sağlık ekibine başvurduğunu açıkladı.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 11 Eki 2026 15:54
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Lewis Hamilton'a, FIA tarafından yarış sonrası medya görevlerine katılmama izni verildi. Bu nedenle İngiliz sürücü, yarışın ardından basın mensuplarının karşısına çıkmayacak.
Ferrari sürücüsü, Marina Bay Sokak Pisti'nde son derece yorucu geçen 62 turluk yarışı tamamladı. Kendi yaptığı hatalı strateji tercihi nedeniyle Hamilton, kendisinden çok daha eski lastikler kullanan rakiplerine karşı mücadele etmek zorunda kaldı.
Üçüncü sırada ilerleyen İngiliz sürücü, damalı bayrağa yaklaşılırken altıncılığa kadar geriledi.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Hamilton strateji hatasının sorumluluğunu üstlenirken yarışın fiziksel zorlukları nedeniyle sağlık kontrolünden geçmesi gerekti.
Ferrari, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yarışın ardından Lewis kendisini iyi hissetmedi ve FIA sağlık ekibi tarafından muayene edildi."
"FIA, yarış sonrası medya alanındaki röportajlara katılmaması için kendisine izin verdi."
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Vasseur: “İki pilotumuzu da pite çağırdık"
Sonraki haber Piastri: "Lewis’i yakalamak zordu"
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Zeynep Taş
Norris, Piastri ile yaşadığı temas hakkında: "Takımdaki herkese özür borçluyum"
Formula 1
Formula 1
Singapur GP
1 s
Norris, Piastri ile yaşadığı temas hakkında: "Takımdaki herkese özür borçluyum"
Antonelli, hangi koşullarda Austin'de şampiyonluğunu ilan edebilir?
Formula 1
Formula 1 2 s
Antonelli, hangi koşullarda Austin'de şampiyonluğunu ilan edebilir?
Verstappen, 'aynı takımla en çok galibiyet' sıralamasında Schumacher'i geride bıraktı
Formula 1
Formula 1 4 s
Verstappen, 'aynı takımla en çok galibiyet' sıralamasında Schumacher'i geride bıraktı
Son Haberler
Leclerc açıkladı: İlk virajda Verstappen’i neden geçemedi?
Formula 1
F1 Formula 1
Singapur GP
26 dk
Leclerc açıkladı: İlk virajda Verstappen’i neden geçemedi?
Norris, Piastri ile yaşadığı temas hakkında: "Takımdaki herkese özür borçluyum"
Formula 1
F1 Formula 1
Singapur GP
1 s
Norris, Piastri ile yaşadığı temas hakkında: "Takımdaki herkese özür borçluyum"
Singapur GP sonrası iddia: "Hamilton Ferrari’ye olan güvenini kaybetti"
Formula 1
F1 Formula 1
Singapur GP
1 s
Singapur GP sonrası iddia: "Hamilton Ferrari’ye olan güvenini kaybetti"
Antonelli, hangi koşullarda Austin'de şampiyonluğunu ilan edebilir?
Formula 1
F1 Formula 1 2 s
Antonelli, hangi koşullarda Austin'de şampiyonluğunu ilan edebilir?
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol