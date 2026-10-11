Formula 1

Ferrari'den açıklama: Rahatsızlanan Hamilton, röportajlara katılmayacak

Ferrari, Lewis Hamilton'ın kendisini iyi hissetmemesi üzerine Singapur Grand Prix'sinin ardından FIA sağlık ekibine başvurduğunu açıkladı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 11 Eki 2026 15:54

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Lewis Hamilton'a, FIA tarafından yarış sonrası medya görevlerine katılmama izni verildi. Bu nedenle İngiliz sürücü, yarışın ardından basın mensuplarının karşısına çıkmayacak.

Ferrari sürücüsü, Marina Bay Sokak Pisti'nde son derece yorucu geçen 62 turluk yarışı tamamladı. Kendi yaptığı hatalı strateji tercihi nedeniyle Hamilton, kendisinden çok daha eski lastikler kullanan rakiplerine karşı mücadele etmek zorunda kaldı.

Üçüncü sırada ilerleyen İngiliz sürücü, damalı bayrağa yaklaşılırken altıncılığa kadar geriledi.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Hamilton strateji hatasının sorumluluğunu üstlenirken yarışın fiziksel zorlukları nedeniyle sağlık kontrolünden geçmesi gerekti.

Ferrari, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yarışın ardından Lewis kendisini iyi hissetmedi ve FIA sağlık ekibi tarafından muayene edildi."

"FIA, yarış sonrası medya alanındaki röportajlara katılmaması için kendisine izin verdi."

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- Motorsport.com Ekibi

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