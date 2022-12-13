Ferrari’deki idari kargaşa, 2023 F1 aracının gelişimine yansımıyor

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2022’deki hayal kırıklığı ardından takım patronu Mattia Binotto’nun istifa etmesiyle birlikte Ferrari, beklenenden daha zor bir kış geçiriyor.

Binotto’nun varisi Fred Vasseur’un nerede değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu saptaması için takımın güçlü ve zayıf yanlarını anlaması zaman alacak gibi gözüküyor.

F1 bütçe sınırı döneminde, sezonun henüz başında büyük bir yanlış karar almak uzun vadede büyük sonuçlar doğurabilir.

Ferrari’nin Binotto’nun gitmesine izin vererek doğruyu yapıp yapmadığı hakkında şüpheler olsa da fabrikadaki mühendisler 2023 aracını bir araya getirmeye odaklanıyor.

Bolonya’daki FIA Ödül Töreni’nde konuşan ve aracın geliştirilmesinde rol oynayan teknik ekibin bir parçası olan Charles Leclerc, Ferrari’nin yönetiminde yaşanan sorunların dikkatini dağıtmasına izin vermediğini ifade etti.

2023 aracı hakkında Leclerc, “Bize güveniyorum çünkü simülatörde oldukça fazla çalışıyoruz.”

“Geçtiğimiz yıl boyunca aracın zayıflıklarını anlamak için çok çalıştık ki önümüzdeki senenin aracını daha iyi yapabilelim.”

“Elbette Mattia şu anda hâlâ fabrikada çalışıyor ve takımın 2023’e hazırlanmasına yardım ediyor. Bence bu geçiş doğru bir şekilde yapılırsa, çok fazla zorlanmayız.”

“Ayrıca 2021 sezonunda oldukça iyi çalışmamız ve zor bir sezon olan 2020’den sonra yeni bir başlangıç yapmamız doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyordu. Bu durum, 2023’te rekabetçi bir aracımız olacağına dair bana güveniyor.” dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, leaves the garage Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Vasseur yeni masasına yerleşince şüphesiz değişiklikler yaşanacak ancak yine de Ferrari’de büyük bir devrime ihtiyaç duyulmuyor. Red Bull ve Mercedes ile mücadele fark yaratmak için ufak düzeltmeler yeterli olacak gibi duruyor.

Rüzgar tünelinden gelen veriler olumlu yöne işaret ediyor. 2023 aracı yani diğer adıyla 675 Projesi, F1-75’e kıyasla kalite açısından büyük bir gelişmeyi temsil edecek. Mühendislerin başındaki araç proje yöneticisi Enrico Cardile, 2022’de Red Bull’a karşı neden kaybettiklerini iki temel noktayla açıkladı.

İlk olarak daha yüksek aerodinamik verimlilikle aracın maksimum hızını artırmak istiyorlar. Sürükleme sorunu, yalnızca DRS açıkken hız farkından değil, aynı zamanda bazı bileşenlerin aero esnekliğine yaklaşımdan da kaynaklandı . Belki de Red Bull'un işleri çok daha akıllıca yaptığı nokta budur. Ayrıca bu, sadece kanatlar için değil, aynı zamanda düzlükte en yüksek hıza ulaştığında aracın genel performansında da önemlidir.

İkinci odak noktası ise lastik yönetimi. Pirelli, alttan kaymayı azaltmak için yeni ön lastikler tanıttı ve bu lastikler hem Leclerc'in sürüş tarzına hem de Ferrari'nin konseptine daha iyi uyuyor.

Maranello'da simülasyon sistemlerinde yeni lastiklerin matematiksel modelini oluşturuldu ve ilk sonuçlar olumlu oldu.

Ferrari, 2023 lastik geliştirme programında Pirelli'ye yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapmayı teklif ederek akıllıca davrandı çünkü yarış hafta sonlarındaki performansları söz konusu olduğunda alabilecekleri her türlü geri bildirimin çok önemli olabileceğini biliyorlardı.

Dışarıdan 675 projesi, F1-75'ten çok farklı görünmeyecek. Genel konsept benzer kalacak ancak bazı değişiklikler yapılacak ve bunların en önemlisi arka kısımda olacak. Coca-Cola bölgesinde çok daha belirgin bir şekil oluşturulacak.

Güveni artıran bir diğer nokta ise motor şefi Enrico Gualtieri ve ekibinin, 066/7 güç ünitesinin dayanıklılığı konusunda ilerleme kaydetmesi.

Testlerde, 2022 sezonunun ilk bölümünü etkileyen dayanıklılık sorunlarının çözüldüğüne dair olumlu işaretler geldi ve bu, ekibin motorunu gelecek yıl tam güce geri döndürebileceğine olan güvenini artırdı.