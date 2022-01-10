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Ferrari'deki devrim: Vigna'nın yeni takım yapısı

Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Can Çarpıcı

Ferrari, 2022 yılına girilmesiyle birlikte şirket yapılanmasında değişikliklere gitti. Motorsport.com İtalya'dan Franco Nugnes ise İtalyan markada yaşanan değişimleri açıklıyor.

Ferrari'deki devrim: Vigna'nın yeni takım yapısı

Ferrari, sürpriz bir şekilde 2022 yılına yeni bir organizasyon yapısıyla başladı. Maranello'nun yeni CEO'su Benedetto Vigna, Noel'den hemen önce 3 anahtar ismi takımın yapısından çıkardı. 

Organizasyonun yapısından çıkarılan bu üç anahtar isim; Nicola Boari, Michael Leiters ve Vincenzo Regazzoni'ydi. 

STMicroelectronics'den çağrılan iki uzman ise takım içindeki iki stratejik departmanın başına geçirildi. Takıma yeni katılacak olan bu iki isim, "Araştırma" ve "Şirket Birleşimi" bölümlerinin yeni şefleri olacaklar. 

Vigna, bu değişimlerle birlikte hassas bir süreç olan "ekolojik değişim" sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasını istiyor. 

Vigna, şirketin yapısındaki bu değişimler hakkında "Teknolojiyi Ferrari'nin alışık olmadığı bir şekilde kullanarak tüm alanlardaki sınırları zorlamak istiyoruz. Yeni organizasyonumuz daha atik olmamızı sağlayacak ki bu, önümüzde hızla değişen senaryodaki fırsatları değerlendirmemizde bize yardımcı olacak."

"Yeni organizasyon yapısı yeniliği teşvik edecek, gelişimimizi optimize edecek ve hem şirket içinde hem de ortaklarla olan işbirliğini arttıracak." dedi. 

Benedetto Vigna, CEO Ferrari

Benedetto Vigna, CEO Ferrari

Photo by: Ferrari

Cavallino'daki üst yönetimde yaşanan değişimler

STMicroelectronics'den takıma katılan ilk isim Ernesto Lasalandra olacak. Lasalandra, Araştırma ve Gelişim Departmanının başına geçecek. Lasalandra, Ferrari'ye gelmeden önce bünyesinde bulunduğu STMicroelectronics'de 20 yıldan fazla çalıştı ve yenilikçi yüksek teknoloji sektöründe tecrübe topladı. 

Halihazırda Ferrari'de çalışan ve otomotiv sektöründe 35 yıllık tecrübesi bulunan Philippe Krief ise Lasalandra'nın yardımcısı olacak.

STMicroelectronics'den takıma katılacak olan ikinci isim ise Angelo Pesci. Pesci, takımın yeni Satın Alma ve Kalite şefi olacak. Pesci'nin rolü oldukça kritik. Ferrari, artık büyük bir endüstriyel grubun içinde yer almıyor ve yalnız durumda. Pesci'nin Ferrari'yi bu yalnızlıktan kurtarmak için İtalyan ekibin stratejik işbirliklerini güçlendirmesi gerekecek. 

Gianmaria Fulgenzi, takımın yeni "Ürün Gelişim Şefi" olarak belirlendi. Fulgenzi, 2002 yılından Ferrari'de çalışan bir isimdi ve bu role gelmeden önce ürün gelişimi, ürün üretimi gibi rollerde yer aldı. Fulgenzi, bu role atanmadan önce ise tedarik zinciri departmanının başında bulunuyordu.

2019'dan bu yana Ferrari'de görev yapan Silvia Gabrielli, Dijital & Veri departmanının başına getirildi. Gabrielli, 2019 yılında Ferrari'ye geçmeden önce Microsoft'ta çalışıyordu. 

2012'den bu yana takımda olan Davide Abate ise Teknolojiler & Altyapılar departmanının başına geldi. Abate, bu role gelmeden önce Teknoloji bölümünün yöneticisiydi. 

2006'dan bu yana takımın bünyesinde yer alan Andrea Antichi, Üretim bölümünün şefi oldu.

Marco Lovati, iç denetim yöneticisi olmaya devam ederken; Sabina Fasicolo da baş uyum görevlisi rolünde devam ediyor. 

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Charlie Turner, İçerik ve İletişim bölümünün başındaki rolünü korudu. Flavio Manzoni ise "Tasarım" bölümünün başına geçiyor. Antonio Picca Piccon, "Finans ve Finansal Hizmetler" departmanının başında olacak. 

Michele Antoniazzi, İnsan Kaynakları bölümünün şefi olarak görev alacak. Enrico Galliera ise Ticaret ve Reklam bölümünün şefi olacak. 

Bu yeni yapıda Benedetto Vigna takımın ticari stratejilerini yönetmeye devam edecek ve elbette Mattia Binotto, Spor Yönetimi bölümünün lideri olarak takım patronluğu görevini sürdürecek. 

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Mattia Binotto

Mattia Binotto

Fotoğraf: Ferrari

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