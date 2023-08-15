Prime'a abone ol
Önceki / Motor sporları, Olimpiyat Oyunları'na dahil mi oluyor?
Formula 1 Haberler

Sainz: "Ferrari'de yarışıyor olmak bir ayrıcalık"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, İtalyan ekip için yarışmayı bir "ayrıcalık" olarak görüyor.

Ekleyen:
Carlos Sainz, Ferrari

Carlos Sainz Ağustos tatilini Sardunya'da geçiriyor ve şu dönemde en sık karşılaştığı soru, mevcut kontratı bittiğinde ne yapacağı.

Audi başta olmak üzere diğer potansiyel işverenlerin kendisiyle ilgilendiği söylentilerine rağmen Sainz, Ferrari ile olan ilişkisine değer verdiğini dile getirdi.

2024 sonuna kadar kontratı olan İspanyol pilot şöyle dedi: "Ferrari gibi bir takımla yarışabildiğim için gerçekten çok gururluyum."

"Her hafta sonu kırmızı tulumu giyiyorum ve bunu hafife almıyorum çünkü bunun ne kadar önemli olduğunu biliyorum."

"Bu takımda yarışmak için neler gerektiğini, ne kadar çaba sarf etmem ve ne kadar fedakârlık yapmam gerektiğini biliyorum."

"Fakat aynı zamanda işimden mümkün olduğunca keyif almaya çalışıyorum, hayalimi yaşamaya ve giderek daha iyi bir pilot olmaya çalışıyorum."

"Ferrari harika bir takım. Gittiğimiz tüm pistlerde tifosi tarafından karşılanıyoruz ve diğer takımlara kıyasla daha fazla desteklendiğimizi hissediyoruz."

"Ferrari taraftarlarından aldığımız destek sayesinde her yarış kendi ülkemizdeymiş gibi geliyor."

"Ancak bizden beklentinin çok yüksek olduğu ve baskının çok üst bir noktada olduğu da doğru. Çok sayıda sponsorumuz var ve çok sayıda etkinliğe katılmak zorundayız."

"Bir Ferrari pilotunun bu işe tam anlamıyla hazır olabilmesi için kariyerinin zirvesinde olması gerekiyor. Hâlâ çok gencim ama çok fazla deneyimim var ve bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyorum."

"Zaman hızla akıp geçiyor ama şikayet edecek bir şeyim yok. Ferrari için yarışıyorum, hayallerim gerçek oldu ve her şey yolunda gidiyor. Umarım gelecekte daha da iyi olur!"

Carlos Sainz, Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

paylaşım
yorumlar

Motor sporları, Olimpiyat Oyunları'na dahil mi oluyor?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Gasly'nin menajeri: "Alpine'in performansından ötürü hayal kırıklığına uğradık"

Gasly'nin menajeri: "Alpine'in performansından ötürü hayal kırıklığına uğradık"

Formula 1
Belçika GP

Gasly'nin menajeri: "Alpine'in performansından ötürü hayal kırıklığına uğradık" Gasly'nin menajeri: "Alpine'in performansından ötürü hayal kırıklığına uğradık"

Fisichella: "Alonso ve Schumacher herkesin önünde"

Fisichella: "Alonso ve Schumacher herkesin önünde"

Formula 1

Fisichella: "Alonso ve Schumacher herkesin önünde" Fisichella: "Alonso ve Schumacher herkesin önünde"

Hamilton sadece erkeklere karşı yarışmaktan rahatsızlık duyuyor

Hamilton sadece erkeklere karşı yarışmaktan rahatsızlık duyuyor

Formula 1

Hamilton sadece erkeklere karşı yarışmaktan rahatsızlık duyuyor Hamilton sadece erkeklere karşı yarışmaktan rahatsızlık duyuyor

Lewis Hamilton Daha fazlası
Lewis Hamilton
Hamilton: "Mercedes, Monako'dan bu yana büyük adımlar atıyor"

Hamilton: "Mercedes, Monako'dan bu yana büyük adımlar atıyor"

Formula 1

Hamilton: "Mercedes, Monako'dan bu yana büyük adımlar atıyor" Hamilton: "Mercedes, Monako'dan bu yana büyük adımlar atıyor"

Wolff: "Yeni sözleşme, Hamilton'ın emekliliğinden sonra yapılacakları içermeyecek"

Wolff: "Yeni sözleşme, Hamilton'ın emekliliğinden sonra yapılacakları içermeyecek"

Formula 1

Wolff: "Yeni sözleşme, Hamilton'ın emekliliğinden sonra yapılacakları içermeyecek" Wolff: "Yeni sözleşme, Hamilton'ın emekliliğinden sonra yapılacakları içermeyecek"

Hamilton: "Mercedes yine dalgalanmaya başladı"

Hamilton: "Mercedes yine dalgalanmaya başladı"

Formula 1
Belçika GP

Hamilton: "Mercedes yine dalgalanmaya başladı" Hamilton: "Mercedes yine dalgalanmaya başladı"

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Leclerc: "Oluşturduğumuz 'koruyucu balon' toparlanmamıza yardımcı oldu"

Leclerc: "Oluşturduğumuz 'koruyucu balon' toparlanmamıza yardımcı oldu"

Formula 1

Leclerc: "Oluşturduğumuz 'koruyucu balon' toparlanmamıza yardımcı oldu" Leclerc: "Oluşturduğumuz 'koruyucu balon' toparlanmamıza yardımcı oldu"

Leclerc: "Hedefim ve hayalim Ferrari ile şampiyonluk"

Leclerc: "Hedefim ve hayalim Ferrari ile şampiyonluk"

Formula 1
Hollanda GP

Leclerc: "Hedefim ve hayalim Ferrari ile şampiyonluk" Leclerc: "Hedefim ve hayalim Ferrari ile şampiyonluk"

Ferrari "önemli mühendisleri" takıma çekmekte zorlanıyor

Ferrari "önemli mühendisleri" takıma çekmekte zorlanıyor

Formula 1
Hollanda GP

Ferrari "önemli mühendisleri" takıma çekmekte zorlanıyor Ferrari "önemli mühendisleri" takıma çekmekte zorlanıyor

Son Haberler

Croft: "FIA'nın F1'de 'kural koyucu' olması engellenmeli"

Croft: "FIA'nın F1'de 'kural koyucu' olması engellenmeli"

F1 Formula 1

Croft: "FIA'nın F1'de 'kural koyucu' olması engellenmeli" Croft: "FIA'nın F1'de 'kural koyucu' olması engellenmeli"

F1 sidepod savaşında, rampa şeklindeki tasarım nasıl kazanan taraf oldu?

F1 sidepod savaşında, rampa şeklindeki tasarım nasıl kazanan taraf oldu?

F1 Formula 1

F1 sidepod savaşında, rampa şeklindeki tasarım nasıl kazanan taraf oldu? F1 sidepod savaşında, rampa şeklindeki tasarım nasıl kazanan taraf oldu?

Leclerc: "Oluşturduğumuz 'koruyucu balon' toparlanmamıza yardımcı oldu"

Leclerc: "Oluşturduğumuz 'koruyucu balon' toparlanmamıza yardımcı oldu"

F1 Formula 1

Leclerc: "Oluşturduğumuz 'koruyucu balon' toparlanmamıza yardımcı oldu" Leclerc: "Oluşturduğumuz 'koruyucu balon' toparlanmamıza yardımcı oldu"

Russell, sprint hafta sonunda değişiklik yapılmasını istiyor

Russell, sprint hafta sonunda değişiklik yapılmasını istiyor

F1 Formula 1
Belçika GP

Russell, sprint hafta sonunda değişiklik yapılmasını istiyor Russell, sprint hafta sonunda değişiklik yapılmasını istiyor

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol