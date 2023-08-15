Sainz: "Ferrari'de yarışıyor olmak bir ayrıcalık"
Ferrari pilotu Carlos Sainz, İtalyan ekip için yarışmayı bir "ayrıcalık" olarak görüyor.
Carlos Sainz Ağustos tatilini Sardunya'da geçiriyor ve şu dönemde en sık karşılaştığı soru, mevcut kontratı bittiğinde ne yapacağı.
Audi başta olmak üzere diğer potansiyel işverenlerin kendisiyle ilgilendiği söylentilerine rağmen Sainz, Ferrari ile olan ilişkisine değer verdiğini dile getirdi.
2024 sonuna kadar kontratı olan İspanyol pilot şöyle dedi: "Ferrari gibi bir takımla yarışabildiğim için gerçekten çok gururluyum."
"Her hafta sonu kırmızı tulumu giyiyorum ve bunu hafife almıyorum çünkü bunun ne kadar önemli olduğunu biliyorum."
"Bu takımda yarışmak için neler gerektiğini, ne kadar çaba sarf etmem ve ne kadar fedakârlık yapmam gerektiğini biliyorum."
"Fakat aynı zamanda işimden mümkün olduğunca keyif almaya çalışıyorum, hayalimi yaşamaya ve giderek daha iyi bir pilot olmaya çalışıyorum."
"Ferrari harika bir takım. Gittiğimiz tüm pistlerde tifosi tarafından karşılanıyoruz ve diğer takımlara kıyasla daha fazla desteklendiğimizi hissediyoruz."
"Ferrari taraftarlarından aldığımız destek sayesinde her yarış kendi ülkemizdeymiş gibi geliyor."
"Ancak bizden beklentinin çok yüksek olduğu ve baskının çok üst bir noktada olduğu da doğru. Çok sayıda sponsorumuz var ve çok sayıda etkinliğe katılmak zorundayız."
"Bir Ferrari pilotunun bu işe tam anlamıyla hazır olabilmesi için kariyerinin zirvesinde olması gerekiyor. Hâlâ çok gencim ama çok fazla deneyimim var ve bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyorum."
"Zaman hızla akıp geçiyor ama şikayet edecek bir şeyim yok. Ferrari için yarışıyorum, hayallerim gerçek oldu ve her şey yolunda gidiyor. Umarım gelecekte daha da iyi olur!"
Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
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