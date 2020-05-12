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Formula 1 / Son dakika

Ferrari'de Vettel'in koltuğu için ana aday Sainz

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Ferrari'de Vettel'in koltuğu için ana aday Sainz
Ekleyen:
, Editör
12 May 2020 09:32

Pek çok kaynakta yer alan habere göre Ferrari, Sebastian Vettel'le yollarını ayırma kararı almasının ardından ilk aday olarak Carlos Sainz'ı belirledi.

Ferrari, sezon sonunda dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in takımdan ayrılacağını resmen açıkladı.

Vettel'in ayrılığı sonrası Ferrari'nin Charles Leclerc'in takım arkadaşı olarak kimi tercih edeceği henüz bilinmiyor.

Ancak Auto Motor und Sport'un haberine ve bazı İtalyan kaynaklara göre Ferrari, birinci aday olarak Carlos Sainz'ı belirledi.

İspanyol sürücünün McLaren ile olan sözleşmesi 2020 sezonunun ardından sona erecek ve istediği takıma gitmekte özgür olacak.

Ferrari'nin listesinde daha önce de belirtildiği üzere çok fazla isim bulunmuyor. Bu isimler arasında Daniel Ricciardo ve Antonio Giovinazzi de var.

Ancak geçen yılki performansı ve yeterince tecrübesi olmaması göz önüne alındığında Giovinazzi'nin seçilme şansı çok düşük.

Ferrari, Vettel ile yollarını ayırma kararını dün aldı. Şimdi ise hem Sainz hem de Ricciardo ile iletişime geçerek iki pilotun da şartlarını dikkate alması bekleniyor.

Ancak geçen yıl güçlü bir performans sergileyen, Ricciardo'ya kıyasla daha az maaşı olan ve daha genç olan Sainz, Ferrari'nin birinci seçimi olacak.

Ferrari'ye yakın kaynaklar, Lewis Hamilton ve Fernando Alonso'nun İtalyan takımla herhangi bir görüşme yapmadığını iddia ediyorlar.

Ancak Vettel'in ayrılığı kesinleştiği için Ferrari'nin her türlü seçeneğe daha dikkatli şekilde bakması bekleniyor. Ferrari şimdiye kadar Vettel'le yola devam edeceğini düşünerek hareket ediyordu ve bu yüzden alternatif isimlere pek fazla yönelmemişti.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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