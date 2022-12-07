Ferrari'de Vasseur dönemi başlıyor olabilir

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Ferrari, Mattia Binotto'nun görevinden ayrılmasının ardından yeni bir takım patronu arayışına başladı ve henüz görüşmeler sonuçlanmadı.

Yönetim yapısı oldukça karmaşık olduğu için Ferrari sadece bir takım patronu değil, teknik direktör de arıyor. Hal böyle olunca süreç epey uzuyor.

Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi, son haftalarda da koltuğun bir ana adayı var: Frederic Vasseur. Şimdi anlaşmanın yapıldığı konuşulmaya başlandı.

Alman F1-Insider, takım kaynaklarına atıfta bulunarak Ferrari'nin Vasseur ile anlaştığını ve resmi açıklamanın yıl sonundan önce yapılacağını duyurdu.

Vasseur için Alfa Romeo'dan Ferrari'ye geçiş büyük bir hamle olacak ama aynı zamanda bazı riskler de taşıyacak Çünkü Ferrari'nin sahipleri ondan sadece galibiyet değil, yıllar sonra ilk şampiyonluğu da bekliyor olacak.

Eğer anlaşma doğrulanırsa Vasseur, F1'de üç ayrı takımla çalışmış olacak. İlk önce Renault ile çalışan Vasseur, sonra Sauber/Alfa Romeo'ya katılmıştı.

Şimdilik Ferrari kanadından gelen herhangi bir açıklama bulunmuyor.