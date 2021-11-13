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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Ferrari’de Sainz mutlu, Leclerc mutsuz

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Brezilya’daki sıralama turlarının ardından Carlos Sainz sonuçtan memnun olduğunu, Charles Leclerc ise daha iyisini istediğini söyledi.

Ferrari’de Sainz mutlu, Leclerc mutsuz

Ferrari sürücüleri, Interlagos'taki sıralama turlarında altıncı ve yedinci sıraları alıp, şampiyonadaki rakipleri McLaren'ın önünde yer aldılar. Ancak art arda ikinci kez AlphaTauri'den Pierre Gasly'nin gerisinde kaldılar.

Sıralama seansı sonrası Sainz, “Sıralama turlarında güzel turlar attık. Özellikle ikinci bölümde araç çok iyiydi ve tam olarak istediğim gibi sürebildim. Ayarlarda biraz benim istediğim şekilde ilerledik ve doğru yönde gidiyoruz gibi görünüyor. Bu yüzden çok mutluyum.” dedi.

AlphaTauri’nin yine Ferrari’nin önünde yer aldığı hatırlatıldığında Sainz, “Tüm yıl boyunca iyilerdi, bu bizim için bir sürpriz değil.”

“Bu yüzden Ferrari olarak bu konuda memnun değiliz, çünkü daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz ve bu sefer daha iyi olmaya çalışacağız. 2019’da da burada hızlılardı ve onlarla iyi bir mücadele olacak.” ifadelerini kullandı.

Takımın Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise, sıralama turları boyunca araçla ve motordaki bazı sorunlarla mücadele etmiş gibi gözüküyordu.

Leclerc, “Son bölümde sorun yoktu, sadece iyi bir seans değildi. Son bölümdeki ilk denemeyi kullanılmış lastikle yaptık, ki bu da ritim için iyi değildi.”

“Sonrasında ise yeterince iyi bir iş yapamadım, bu yüzden 7. sırada yer aldım. AlphaTauri bugün çok hızlıydı. Ancak durum bu.”

“Günün olumlu yanı ise McLaren’ın önünde olmamız. Ancak yine de daha iyi bir sonuç olmasını isterdim.” dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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