Ferrari'de Sainz mutlu, Leclerc ise hayal kırıklığı yaşıyor

Yarın yapılacak yarışa altıncı sırada başlayacak olan Sainz, aldığı sonuç hakkında şunları söyledi: "Beklediğimden daha stresli bir seans geçirdik. Çok ama çok karışık bir seanstı, birinci sıralama seansında araçtaki hissiyatı kaybettim."

"Orta hamur lastikle de hissiyatı kaybettim, orta hamurda aracın hissiyatı biraz karışıktı. Bu nedenle üçüncü sıralama seansının ikinci turuna kadar temiz bir tur atamadım."

"O turda bile, bir önceki turlarında çok dağınık olduğum için, daha iyi hissiyat hissettiğim ikinci ve üçüncü antrenman seansındaki turlar gibi hissedemedim."

"Turu bitirdiğimde 10. sırada veya dokuzuncu sırada yer almayı bekliyordum, daha sonrasında mühendisim bana altıncı olduğumu söyledi ve daha mutlu oldum. Bu seansın beklediğimizden daha kolay olmasını bekliyorduk." dedi.

Genelde Ferrari'nin, Mercedes ve Red Bull'un arkasında kalanların en hızlısı olması beklenirken Sainz, Gasly'nin gerisinde kaldı. Konu hakkında konuşan İspanyol pilot, "Onların hava koridoru kullandığını göz önüne almak lazım, ki buradan birkaç onda saniye kazanmayı başardılar."

"Aynı zamanda tüm hafta sonu boyunca bizim tempomuza sahiplerdi, bu nedenle hava koridorunu da işin içine kattığınızda onların bizden 0.2-0.3 saniye önde olması gayet normal."

"Bunun dışında dürüst olmak gerekirse önde olmayı bekliyordum çünkü üçüncü antrenman seansında uçuyorduk, araçta kendimi rahat hissediyordum ancak sıralamalarda bu böyle olmadı. Bu nedenle elimizdekilere bakmamız ve araştırma yapmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Garajın diğer tarafında ise Charles Leclerc, vasat bir sıralama geçirerek sekizinci sırada yer aldı. Performansı hakkında ve takımın hava koridoru seçimi konuşan Monacolu pilot, "Hafta sonları boyunca ikimiz yer değiştiriyoruz."

"Bir hafta sonunda nerede olacağımı ben seçiyorum, bir sonraki hafta sonunda ise Carlos seçiyor. Bu hafta sonu sıra Carlos'taydı ve o da önde yer almak istedi, bu nedenle üçüncü seansta buna uygun şekilde piste çıktık."

"Bugün kendimle ilgili hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü zorlu bir hafta sonu geçirdim. Üç antrenman seansının tamamında zorlandım ve sıralamalarda araçla ilgili tünelin sonunda bir ışık görür gibi oldum, araç istediğim performans noktasına ilerliyordu ve rekabetçi olabilecek gibi duruyordu."

"Ancak sonrasında üçüncü sıralama seansında turu atmam gerektiği sırada, kendi hatalarım nedeniyle turu atamadım. Olaylar bu şekilde gelişti." dedi.

Dünkü antrenmanlar sırasında Leclerc, motoruyla ilgili bir sorundan bahsetmişti. Bu sorunun, hafta sonu boyunca kendisine sorun yaratıp yaratmadığı hakkında konuşan Leclerc, "Dün - yeterince net konuştum mu bilmiyorum, belki konuşamadım - sadece seri halinde atılan turlarda bu durum yaşandı."

"Bu nedenle ortada beni çok fazla etkileyen bir sorun yoktu. Bunun beni etkilediğini düşünmüyorum, sadece hafta sonu boyunca çok istikrarsızdım. Bugünle ilgili hayal kırıklığı yaşıyorum." dedi.