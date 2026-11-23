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Formula 1 Las Vegas GP

Ferrari'de Hamilton ve Leclerc krizi büyüyor: Artık sözler yeterli değil

Meksika GP'de başlayan gerilimin ardından Interlagos'ta yapılan görüşmeyle sorunun çözüldüğü düşünülüyordu. Ancak Las Vegas'ta iki pilotun yeniden temas etmesi, Ferrari'deki sorunların devam ettiğini gösterdi. Frederic Vasseur yaşananları profesyonellik eksikliği olarak değerlendirirken, takımın 2027 sezonuna Hamilton ve Leclerc arasındaki bu gerilimle girmesi ciddi bir risk oluşturuyor.

Roberto Chinchero Kemal Şengül

Yayın tarihi: 23 Kas 2026 07:00

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Ferrari, Las Vegas GP'nin ardından Maranello'daki geleneksel yarış değerlendirme toplantısında yalnızca teknik konuları konuşmayacak. SF-26'nın hafta sonu boyunca yaşadığı sorunların yanı sıra, takımın bir süredir çözmeye çalıştığı pilotlar arasındaki gerilim de gündemin üst sıralarında yer alacak.

Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in yarış sırasında temas etmesi, İngiliz pilotun spin atmasına ve Monakolu pilotun ceza almasına neden oldu. Böylece Ferrari, Meksika GP sonrasında yaşadığı sorunla bir kez daha karşı karşıya kaldı. Üstelik bu kez benzer bir olayın yaşanmaması için daha önce gerekli görüşmeler yapılmıştı.

Meksika'da Ferrari, olası bir galibiyeti kaybetmenin yanı sıra iki pilotu arasındaki gerilimi de yönetmek zorunda kalmıştı. Frederic Vasseur'ün doğrudan müdahalesinin ardından Interlagos'ta Hamilton, Leclerc ve takım patronu bir araya gelmişti. Bu görüşmenin, iki pilotun pist üzerindeki mücadelelerinde uyması gereken sınırları belirlediği düşünülüyordu.

Las Vegas'ta yaşananlar ise bu görüşmenin beklenen sonucu vermediğini ortaya koydu.

Üstelik sorun yalnızca kaybedilen puanlar değil. Ferrari gibi bir takımın, iki pilotunun kişisel hedeflerini takımın çıkarlarının önünde tutmasına engel olamaması, sportif sonuçların ötesinde bir problem yaratıyor. Takımın teknik anlamda zaten zorlandığı bir dönemde, pilotlar arasındaki bu rekabetin de gündemi meşgul etmesi Ferrari'nin işini daha da zorlaştırıyor.

Fred Vasseur, Ferrari

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Vasseur'den sert tepki: Kabul edilemez

Yarışın ardından konuşan Frederic Vasseur, yaşananlara oldukça sert tepki gösterdi.

“Bu kabul edilemez. Takıma ve sponsorlarımıza karşı bir saygısızlık. Meksika'dan sonra da aynı konuyu konuşmuştuk. Sao Paulo'da oldukça net bir görüşme gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Yaşadığım hayal kırıklığını, özellikle de fabrikada çalışan herkesin hissettiklerini tahmin bile edemezsiniz.”

Vasseur'ün Maranello'daki çalışanlara yaptığı vurgu önemliydi. Her yarış hafta sonunda yüzlerce kişi aracın performansını artırmak, dayanıklılığı geliştirmek ve daha hızlı çözümler bulmak için yoğun mesai harcıyor. Bu çalışmaların, iki takım arkadaşının temas etmesi sonucunda sekteye uğraması Ferrari yönetiminin kabul etmek istemediği bir durum.

Fransız takım patronu, yarışın ardından Leclerc ile yaptığı görüşmenin detaylarını da paylaştı.

“Bu bir tartışma değildi, ben konuştum. Özür diledi ve durumu anladı. Ancak sonuç değişmiyor. Bir hata yaparsınız, bunun sizin hatanız olduğunu kabul eder ve özür dilersiniz. Fakat sonuçta o hatayı yine de yapmışsınızdır.”

Bu açıklama, Ferrari'nin artık yalnızca özürlerle yetinmek istemediğini gösteriyor. Meksika GP sonrasında da benzer bir süreç yaşanmış, pilotlarla yapılan görüşmenin ardından sorunun çözüldüğü düşünülmüştü. Las Vegas'ta yaşananlar ise verilen sözlerin yeterli olmadığını ortaya koydu.

Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Sorun kurallar değil, profesyonellik

Vasseur, pilotlar arasındaki mücadeleyi düzenlemek için yeni ve yazılı kurallar getirilmesine sıcak bakmıyor.

Las Vegas gibi hava koridoru etkisinin ve sürekli pozisyon değişimlerinin önemli olduğu bir pistte pilotların birbirleriyle mücadele etmesini engellemek zaten gerçekçi değil. Vasseur'ün itirazı da Hamilton ve Leclerc'in rekabet etmesine değil, bu rekabet sırasında aldıkları risklere yönelik.

“Bu bir kural meselesi değil. Takım arkadaşınıza saygı göstermenizi istemekten başka ne yapabilirsiniz? Birbirinize saygı duyarak yarışmalı ve daha az risk almalısınız. Bunların hepsini yazılı hale getiremezsiniz. Profesyonelce davranmaları gerekiyor.”

Pilotlarının davranışları hakkındaki soruya ise oldukça kısa bir yanıt verdi: “Bugün profesyonelce davranmadılar.”

Vasseur, iki pilot arasındaki gerilimin zaman içerisinde arttığına da dikkat çekti.

Ancak burada gözden kaçırılmaması gereken bir nokta var. Hamilton ve Leclerc, Formula 1'de kendilerini kanıtlamaya çalışan genç pilotlar değil. Her ikisi de büyük deneyime, yüksek statüye ve önemli sorumluluklara sahip. Buna rağmen Ferrari'nin yalnızca zaman zaman podyum mücadelesi verebildiği bir sezonda, takım içerisindeki pozisyonlarını korumak için bu kadar sert bir rekabete girmeleri dikkat çekiyor.

Üstelik ortada şampiyonluk mücadelesinde kaybedilecek bir pozisyon ya da takım arkadaşına verilmesi gereken bir öncelik de bulunmuyor. Mevcut şartlarda bu rekabet Ferrari'ye herhangi bir avantaj sağlamıyor. Aksine, takımın teknik ve sportif sorunlarına bir yenisini ekliyor.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Yaşananların ardından Frederic Vasseur'ü eleştirmek mümkün. Özellikle Meksika'daki ilk olayın ardından daha sert bir müdahalede bulunmaması, Las Vegas'taki gelişmeler düşünüldüğünde sorgulanabilir. Ancak iki üst düzey pilotun pist üzerindeki davranışlarının sorumluluğunu tamamen takım patronuna yüklemek de doğru olmayacaktır.

Vasseur, Hamilton ve Leclerc ile kariyerleri boyunca kurduğu kişisel ilişkilerin takım içerisindeki kararlarını etkilemeyeceğini de vurguladı.

“Bu, Lewis ile Fred ya da Charles ile Fred arasındaki bir mesele değil. Bu, bir takım ile iki pilot arasındaki mesele. Onlar takımın çalışanları. Birileriyle iyi ilişkilerinin olması hiçbir şeyi değiştirmiyor.”

Ferrari pilot kadrosunda değişiklik ihtimali var mı?

Hamilton ve Leclerc'in yerlerini kaybetmesi şu aşamada uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Böyle bir değişikliğin gerçekleşmesi, büyük ölçüde pilotlardan birinin kendi isteğiyle Maranello'dan ayrılmasına bağlı olabilir.

Bu nedenle Ferrari'nin öncelikle mevcut kadro içerisindeki sorunu çözmesi gerekiyor. Üstelik 2027 sezonu yaklaşırken bu konuda fazla zaman da kalmadı.

Vasseur'ün elinde hangi yaptırımların bulunduğunu kestirmek kolay değil. Resmî bir uyarının, Interlagos'taki görüşmenin ardından yaşananlar düşünüldüğünde ne kadar etkili olacağı tartışmalı. Para cezası ise muhtemelen sembolik bir yaptırım olarak kalacaktır.

Bir diğer seçenek, pilotlardan birini yarışlardan uzaklaştırmakla tehdit etmek olabilir. Bu oldukça ağır bir adım olur ve Force India döneminde Sergio Perez ile Esteban Ocon arasında yaşanan gerilimi akıllara getirir. Ancak Ferrari gibi bir takımın, iki pilotundan birbirlerine saygı göstermelerini sağlamak için böyle bir yaptırımı gündeme getirmek zorunda kalması bile başlı başına düşündürücü.

Bu süreçten yalnızca Ferrari zarar görmüyor. Hamilton ve Leclerc de kendi itibarlarını riske atıyor. Her iki pilot da kariyerlerini başarıları, yetenekleri ve profesyonellikleriyle inşa etti. Şimdi ise takıma herhangi bir katkı sağlamayan bir rekabet nedeniyle bu özelliklerini sorgulatacak bir tablo ortaya çıkıyor.

Oysa ikisinin de enerjisini Ferrari'yi yeniden zirveye taşıyacak çalışmalara yöneltmesi gerekiyor. Takım ise aracın gelişimine odaklanması gereken bir dönemde pilotlar arasındaki gerilimi yönetmekle uğraşıyor.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

2027 öncesinde çözülmesi gereken sorun

Vasseur, Las Vegas'ta iki pilotu arasındaki temas yaşanmasaydı yarışın nasıl sonuçlanabileceği üzerine konuşmak istemedi.

“Yeniden yükselip McLaren'ları geçtiğimizde olumlu hislerim vardı. Ancak açıkçası şu anda masamda duran konu bu değil. Bugün aracın performansı ikinci planda kalan bir mesele.”

Ferrari'nin yarış hafta sonundan elde ettiği teknik verileri değerlendirmesi ve aracın gelişimine odaklanması gerekirken, gündemin yeniden pilotların davranışlarına kayması takımın içinde bulunduğu durumu açıkça ortaya koyuyor.

2027 sezonu yaklaşırken Ferrari'nin önünde önemli bir hedef var: En hızlı takımlarla arasındaki teknik farkı kapatmak. Ancak takımın yeni sezona Hamilton ve Leclerc arasındaki her yakın mücadelenin yeni bir kazaya dönüşebileceği endişesiyle başlaması kabul edilebilir değil.

Burada mesele Las Vegas'taki olayda hangi pilotun daha fazla sorumluluğu olduğunu belirlemekten ibaret değil. Ferrari'nin yeniden takım kimliğini ön plana çıkarması ve pilotlarına ortak hedefin bireysel başarıların üzerinde olduğunu hatırlatması gerekiyor.

Bu nedenle Maranello'da yapılacak bir sonraki görüşme, Brezilya'dakinin tekrarı olmamalı. Gerekli konuşmalar yapıldı, pilotlara sınırlar hatırlatıldı ve verilen sözler dinlendi. Ancak bunlar yaşananları engellemeye yetmedi.

Ferrari'nin artık sözlerden ziyade somut adımlar atması gerekiyor. Hamilton ve Leclerc'in de sorunun yalnızca birbirleriyle olan ilişkilerinden ibaret olmadığını anlaması şart.

Çünkü bu şekilde devam etmeleri halinde zarar görecek olan yalnızca Ferrari olmayacak. Her iki pilot da kendi profesyonel itibarını tehlikeye atıyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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