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Formula 1 Hollanda GP

Ferrari, zıplamayı ortadan kaldırdığı anda hızlanmayı bekliyor

Ferrari patronu Frederic Vasseur'e göre zıplama sorununu çözdükleri anda her şey düzelmeye başlayacak.

Ezel Tan
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Çoğu takım, araçtaki zıplama sorununu çözmeyi başardı ancak Ferrari'nin bu yıl yaşadığı en büyük problem tam olarak bu.

Getirilen son güncellemeler, zıplamayı daha da arttırdığı için Ferrari mühendisleri, eski versiyona geri dönmek zorunda kaldılar.

Takım şimdi kalıcı bir çözüm üzerinde çalışıyor ve bunu uyguladıkları anda aracın hızlanmasını bekliyor.

Vasseur şöyle dedi: “Zıplamayı ortadan kaldırmak, aracın performansını hemen arttıracak."

"Sorunu hızlı şekilde çözmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz."

"Ne yazık ki, zıplamayla simülatörde mücadele etmek mümkün değil çünkü bu, pek çok faktöre bağlı. Rüzgarın gücü ve yönü, asfaltın durumu seanstan seansa değişiyor."

"İleriye doğru büyük bir adım attık ama rakiplerimiz de aynı şeyi yaptık."

"Sorun şu ki ön bölüme yaklaşmak için doğru dengeyi bulmalısınız. Eğer sınırı aşarsanız, geriye düşmeye başlıyorsunuz."

"Mücadelenin bu kadar yakın hale geldiğini görmek güzel ama ne yazık ki bu mücadelede en hızlı dördüncü takımız."

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