Ferrari: "Zıplamanın büyük kısmını ortadan kaldırdık"

Ferrari, geçtiğimiz haftalarda getirdiği güncleleme paketinin ardından yüksek hızlı virajlarda zıplama sorunu yaşamaya başlamıştı.

Fakat bu hafta sonu yeni bir aban getirdiler ve hedef sorunların ortadan kalkmasıydı.

Sıralama turlarında Sainz dördüncü olurken, Leclerc altıncı oldu.

Seansın ardından konuşan Vasseur şöyle dedi: "Kolay bir seans değildi fakat herkes için zordu."

"Muhtemelen harika bir iş çıkaran ve ön sırayı hak eden McLaren için biraz daha kolay olabilir."

"Antrenman seanslarını pist 60 derecedeyken yaptık ve sıralama turlarında 20 derece daha düşüktü. Bunu yönetmek kolay değildi. Ancak McLaren harika bir iş çıkardı."

Vasseur, iki araç arasında ayar açısından büyük bir fark olmadığını doğruladı.

“Her iki araç da ayar açısından birbirine çok yakın ve bunun bir fark yarattığını sanmıyorum."

"Elbette sürücülerin kendi tarzlarına göre hareket etmeleri gerekiyor fakat Charles'ı zor durumda bırakan şey dün antrenman turlarında yaptığı hataydı. Bu yüzden bir adım geriye düştü."

"Yarışta hava daha sıcak olacak ve bunu idare etmemiz gerekecek."

"Bu bizim için aslında bir fırsat çünkü yüksek lastik aşınmasının bize geçiş ve yükselme fırsatı vereceğini düşünüyorum. Fakat neler olacağını yarın göreceğiz, çünkü dün Charles ile yarış simülasyonu yapmadık. Sadece Carlos ile bir stint yaptık. Fakat sezon başından bu yana bu açıdan iyiyiz."

Yeni güncellemenin etkisi sorulduğunda Vasseur, "En azından zıplamanın çoğundan kurtulduk, sürücüler için araç yönetmek ve kendilerini güvenmek kolaylaşıyor."

"Geçen hafta sonuna göre daha iyi durumdayız. Şimdi daha fazla güncelleme yapmalı ve yere basma gücünü arttırmalıyız." dedi.