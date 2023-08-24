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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Ferrari, Zandvoort'ta "yakın" bir hafta sonu bekliyor

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Hollanda GP'nin yoğun geçeceğini düşünüyor.

Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Yaz arasına Charles Leclerc'in Belçika'daki podyumuyla giren Ferrari, sezonun ikinci yarısına başlarken şampiyonada ilk üçe girme hedefine sahip.

Takım, sezonun ilk yarısının aksine ikinci yarıda daha tutarlı sonuçlar almayı ve puan farkını hızla kapatmayı hedefliyor.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Hollanda GP'de de durum aynı.

Takım patronu Frederic Vasseur, hafta sonu öncesi yaptığı açıklamada, hedeflerinin temiz bir hafta sonu geçirmek ve mümkün olan en iyi sonucu almak olduğunu söyledi.

Vasseur şöyle dedi: "Bataryalarımızı doldurduk ve artık piste çıkmaya hazırız!"

"Bunun öncesinde Belçika'da Charles Leclerc'in tamamen hak ettiği bir podyum aldığı sağlam bir yarış vardı, ki  bu podyum yarış hafta sonu için yapılan hazırlık, strateji, tempo, lastik yönetimi ve pit stoplar konusunda yürütülen iyi çalışmalar sayesinde mümkün oldu."

"Her zamanki gibi kendi işimize odaklanacağız fakat Zandvoort gibi kısa bir pistte Red Bull'un ardındaki takımlar arasındaki farkın Spa'ya kıyasla daha az olacağının farkındayız."

"Bu pistte sıralama turları çok önemli ve ilk on isim muhtemelen saniyenin binde birine kadar mücadele edecek."

"Çok yoğun bir hafta sonu olacak. Bu yüzden hem Charles hem de Carlos'un SF-23'ten maksimumu alabilmesi için pistte iyi bir iş yapmayı ve temiz bir hafta sonu geçirmeyi hedefliyoruz."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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