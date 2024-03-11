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Formula 1 Suudi Arabistan GP
Analiz

Ferrari, yere basma gücü eksikliği nedeniyle lastikleri ısıtamıyor mu?

Charles Leclerc'in SF-24 ile elde ettiği ilk podyum Scuderia'nın şu anda en iyi ikinci takım olduğunu teyit etti ancak kırmızı araç, Cidde'de Red Bull'dan Sergio Perez'in önünde kalabilecek güce sahip değildi.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Steven Tee / Motorsport Images

Ferrari, Cidde'de en yüklü kanada sahip olmasına rağmen, gerekli yere basma kuvvetinden yoksun olduğu için lastikleri sıcaklığa ulaştıramadı.

İlk iki yarışın ardından takımlar şampiyonasında Red Bull 87 puanla lider, Ferrari 49 puanla ikinci, McLaren 28 puanla üçüncü ve Mercedes 26 puanla dördüncü sırada yer alıyor. İki yarışın ardından oluşan takım klasmanı, sezonun başlangıcı için gerçekçi senaryonun ne olduğunu özetliyor.

Cidde, Ferrari'nin ve arkasındaki grubun beklentilerini biraz olsun azalttı. Bahreyn'de Charles Leclerc'in (gizemli) fren problemleri olmasaydı, geri dönüş yaparak ikinci olan Sergio Perez'in önünde kalmayı başaracağına dair güçlü bir his vardı. Ancak Suudi Arabistan, Meksikalı pilotun Max Verstappen'in arkasındaki pilot rolünü harika bir şekilde oynaması ve kendisinden önde start alan Leclerc'in kırmızı aracını kolayca geçmesiyle iki RB20'nin en azından şimdilik rakip olmadığını ortaya koydu.

Charles Leclerc non sembra convinto del potenziale della Ferrari

Charles Leclerc Ferrari'nin potansiyeli konusunda ikna olmuş görünmüyor

Fotoğraf tarafından: Shameem Fahath

Leclerc sıralama turlarında SF-24'ü ön sıraya taşımada oldukça başarılı olsa da, daha sonra kırmızıların ona sağladığı hıza teslim olmak zorunda kalıyor. Geçen yıl Ferrari birkaç tur sonra lastikleri yerken bu sene tam tersi oluyor ve lastikleri gerekli sıcaklığa getirmekte zorlanıyor. Bu süreçte Red Bull pilotları rahat bir şekilde pozisyonlarını koruyup güçlenirken, Ferrari pilotları zorlanıyorlar.

Bu neden oluyor? Teknik bir ifade kullanmamız gerekirse, kırmızı aracın gerekli enerjiyi arka lastiklere aktaramadığını söyleyebiliriz. Daha anlaşılır bir dile çevirirsek: SF-24 yere basma gücü konusunda eksik. Ferrari SF-24, yeteri kadar yere basma kuvveti üretemiyor. Bunun sonucunda Ferrari, Cidde'de Bahreyn'e kıyasla daha az yere basma gücü üreten arka kanat kullansa da rakiplerine kıyasla daha fazla açılı kanat kullanmak zorunda kaldı.

Ferrari SF-24: ecco l'ala posteriore carica usata nel GP dell'Arabia Saudita

Ferrari SF-24: İşte Suudi Arabistan GP'sinde kullanılan yüklü arka kanat

Fotoğraf tarafından: Giorgio Piola

Ferrari aslında Cidde'ye düşük yere basma gücü üreten arka kanat getirmişti ancak eksiklik dolayısıyla daha yüklü olan kanadı kullanmak zorunda kaldı.

Daha yüksek yere basma gücüne rağmen Ferrari, güçlü motoru sayesinde düzlüklerde daha fazla sürtünmeyi telafi edebildi. Leclerc, hız ölçüm noktasında Perez ile aynı hıza - 330 km/s - ulaştı.

Ferrari, daha güçlü bir araca sahip olmasına rağmen Perez'i kontrol altında tutabileceğini umuyordu. Ancak bu düşünce, Meksikalı pilotun 4. turda DRS açıkken Leclerc'i geçmesiyle ortadan kalktı. O esnada Charles, hâlâ doğru çalışma aralığında olmayan lastiklerle mücadele ediyordu. Aynı sorun, Lance Stroll'ün kazası nedeniyle giren güvenlik aracı periyodunda 7. turda erken pit stop yapıldıktan sonra sert lastiklere geçtikten sonra yeniden gözlendi.

Görünüşe göre Maranello ekibi, Cidde yarışına bu konuda hazırlıksız geldi. Bahreyn'deki ilk izlenim, kırmızı ekibin Red Bull pilotlarının arasına girebileceği yönünde olsa da, Cumartesi günü bunun sadece bir ütopya olduğu herkes tarafından anlaşıldı. SF-24, sıralamalarda 0.3 civarında, yarışta ise zaman zaman 0.6 sn'ye kadar ulaşan farkla daha yavaştı.

Oliver Bearman, Ferrari SF-24

Oliver Bearman, Ferrari SF-24

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Sakatlanan Carlos Sainz'in yerine ilk kez yarışan 18 yaşındaki İngiliz Oliver Bearman'ın sansasyonel performansı, kırmızı aracı kullanmanın çok kolay olmasa da 'kolay' olduğunu gösterdi. Aracın temeli iyi, sağlam ama RB20'lere meydan okumak için yeterli değil. Arka tarafta doğru denge henüz bulunmadı ve SF-24, sadece ayarlarla değil, ancak getirilecek güncellemelerle performans kazanılabilecek durumda.

Kısacası, Ferrari seçimlerinde cesur olmalı: belki de ikinci stint için orta bileşen tercih edilebilirdi (Tsunoda sarı lastiklerle 41, Norris 39 tur gitti), ancak Şahlanan At'ın teknik ve sportif seçimlere felsefi yaklaşımı her zaman muhafazakâr oluyor. Hem de çok fazla. Hata yapma korkusu cesareti engelliyor.

Cuma günkü serbest antrenmanlarda, tıpkı Avustralya'da yeni bir şeyler göreceğimizi umduğumuz gibi, yüksüz kanatla karşılaştırmalı bir çalışma yapılabilirdi. Çünkü aksi takdirde Red Bull'ları kovalamak bir hayale dönüşecek. Cidde'de daha az yere basma gücü üreten arka kanada sahip takımlar (McLaren, Aston Martin ve Mercedes) geride kalmış olabilirler ancak ayar sorunlarını çözerlerse, Ferrari'yi ikincilikte geçebilirler.

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