Ferrari yeniden zirveyi hedefliyor!

Son zaferini Charles Leclerc ile Monako'da elde eden İtalyan ekibi, son haftalardaki düşük performansını tersine çevirebilmek için bir dizi yenilikler getirmeyi planlıyor.



Eylül ayı, Scuderia Ferrari için oldukça önemli bir ay olacak.



Formu1a.uno'nun haberine göre Ferrari'de teknik yeniden yapılanma duyurulacak ve tekrar zafer elde etmek için yeni güncellemeler getirilecek.



Ayrıca Monza'da araç yazılımı güncelleme hakkını kullanılması ve 4. güç ünitesine geçilmesi de değerlendiriliyor



Bu yazılım güncellemesi performans optimizasyonu açısından önemli iyileştirmeler sunmayı hedefliyor.



Monza'da getirilecek bu güncellemeler takımın sezonun geri kalanında daha rekabetçi olabilmesi ve zafer kazanabilmesi için büyük önem taşıyor.