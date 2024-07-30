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Formula 1 Belçika GP

Ferrari yeniden zirveyi hedefliyor!

Ferrari, yeniden zirveye çıkabilmek için eylül ayında bir dizi yenilikler getirmeyi hedefliyor.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Son zaferini Charles Leclerc ile Monako'da elde eden İtalyan ekibi, son haftalardaki düşük performansını tersine çevirebilmek için bir dizi yenilikler getirmeyi planlıyor.

Eylül ayı, Scuderia Ferrari için oldukça önemli bir ay olacak.

Formu1a.uno'nun haberine göre Ferrari'de teknik yeniden yapılanma duyurulacak ve tekrar zafer elde etmek için yeni güncellemeler getirilecek.

Ayrıca Monza'da araç yazılımı güncelleme hakkını kullanılması ve 4. güç ünitesine geçilmesi de değerlendiriliyor

Bu yazılım güncellemesi performans optimizasyonu açısından önemli iyileştirmeler sunmayı hedefliyor.

Monza'da getirilecek bu güncellemeler takımın sezonun geri kalanında daha rekabetçi olabilmesi ve zafer kazanabilmesi için büyük önem taşıyor.

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