Ferrari, yeni simülatörünü 2022'nin başına kadar "tam anlamıyla" hazırlamayı planlıyor

Ferrari, bu yılın Temmuz ayında, iki yıllık bir çalışmanın ardından Fiorano'da, son teknoloji ürünü yeni bir simülatör tesisi üzerindeki çalışmalarını tamamladığını duyurmuştu. Bu tesisin ve simülatörün gelişiminde İngiliz Dynisma şirketi görev aldı.

O dönemde Ferrari'den yapılan açıklamada, bu simülatör sisteminin, 2021'in son yarışlarında aracı yarışlara hazırlarken ve yeni teknik düzenlemelere sahip olacakları 2022 projesi üzerinde çalışırken kendilerine yardımcı olacağı belirtilmişti.

Simülatörü ilk kez Eylül ayında kullanan Ferrari, son birkaç aylık süreci sürücüleriyle beraber simülatörün ayarlarını geliştirmek ve ham kapasitede kullanmak adına hazırlık yapmak için kullandı.

Simülatör yarış hazırlığı için ilk kez Suudi Arabistan Grand Prix'si hafta sonunda kullanıldı.

Abu Dhabi'de belirli basın kuruluşlarına konuşan Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies, hedeflerinin yeni simülatörü gelecek yılın başına kadar tamamen çalışır duruma getirmek olduğunu açıkladı.

Mekies, ”Yeni simülatörü eylül ayında sürücülerle beraber kullanmaya başladık fakat bunu geçerli kılmak için bir, iki hatta üç ay gerekiyor."

“Sanırım Mattia yeni simülatörü ilk kez geçen hafta sonu yarış desteği için kullandığımızı söyledi."

"Fakat bu, korelasyonun bittiği anlamına gelmiyor. Bu veri paketine sahip olma döngüsünün bir parçası, ki bunlar çok özel veriler."

"Peki şu anda gerçekten tam kapasitede çalışıyor mu? Hayır. Peki ne zaman olacak? Muhtemelen gelecek yılın ilk aylarında."

“Şu anda kullandığımız ve üzerinde çalıştığımız şey bu. Yani henüz tam kapasitede çalışmıyor, potansiyelinin tamamını ortaya koymuş değiliz." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Mekies, yeni simülatörde çalışacak iki ana simülatör pilotunun Antonio Fuoco ve Davide Rigon olduğunu doğruladı.

Ferrari, Mekies'in "büyük bir adım" olarak yorumladığı ve şimdiye kadar çok az kişinin gördüğü bu tesise geçişe yardımcı olmak amacıyla, önceki simülatörlerini kullanmaya devam ediyor.

Mekies, ”Bu, yeni simülatörü ayarlamada bize yardımcı oluyor. Fakat kaynak açısından bakarsak, çok uzun süre bu geçiş döneminde kalmak istemiyorsunuz."

"Ayrıca henüz %100 olmasa da yarış desteği anlamında yeni simülatöre geçmemizin nedeni de bu çünkü birinden diğerine geçmek çok fazla enerji gerektiriyor." dedi.

Charles Leclerc, Abu Dhabi'de yeni Ferrari simülatörünün “harika göründüğünü” ancak henüz içinde herhangi bir çalışma yapmadığını söylemişti.

Leclerc, ”Özellikle sürücü hissiyatı açısından, hissettiğimiz her şeyde daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum."

“Gerçek araçta yaşadığımız G kuvvetlerini yeniden yaşamak çok zor. Bu nedenle, çoğunlukla sürücünün hissiyatı üzerinde gelişim sağlayacağını düşünüyorum. Ancak bunu henüz denemedim." dedi.