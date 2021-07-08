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Formula 1 Haberler

Ferrari, yeni simülatörün inşasını tamamladı

Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ferrari, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni simülatörün inşasını tamamladı. Önümüzdeki haftalarda bu simülatörle ilgili son hazırlıklar yapılacak ve Eylül ayından itibaren 2022 hazırlıkları için kullanılacak.

Ferrari, yeni simülatörün inşasını tamamladı

Ferrari, uzun süredir üzerinde çalıştığı simülatörün inşasını nihayet tamamladığını açıkladı. Ferrari, bu simülatöre büyük yatırımlar yaptı ve önceki versiyona kıyasla, artık çok daha teknolojik bir simülatöre sahip olacaklar.

Yeni Ferrari simülatörü, COVID-19 pandemisi nedeniyle planlanandan daha geç kuruldu.

Bu simülatör, takımın ana fabrikası ile Fiorano pisti arasında yer alan yeni bir binaya kurulurken, son hazırlıklar geçtiğimiz günlerde yapıldı ve kurulum işlemi tamamlandı. Önümüzdeki haftalarda simülatörle ilgili hazırlık ve ayar çalışmaları gerçekleştirilecek.

Yeni simülatörün yaz arasından önce kullanılması planlanmıyor ve yaklaşık Eylül ayından itibaren 2022 projesinde aktif şekilde kullanılacağı doğrulandı. Bu, 2022 projesi için iyi bir haber çünkü geç de olsa kullanılmış olacak.

Ferrari daha önce kullandığı örümcek konseptinin aksine artık yepyeni bir simülatör konseptine geçmiş olacak.

Takım, SF21 aracının gelişim çalışmalarına mevcut simülatörle devam edecek ve ayrıca mevcut Ferrari Sürücü Akademisi sürücüleri de bu simülatörde çalışarak hafta sonlarına hazırlanacak.

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